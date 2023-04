Aumento stipendio in Italia/ Il 30% in più per fermare “i cervelli in fuga”

Un aumento di stipendio in Italia, potrebbe essere una soluzione per “trattenere” nel nostro Bel Paese, tutti quei “cervelli in fuga“. I giovani vanno via, cercano nuove opportunità all’estero per crescere non solo a livello personale, ma anche economicamente.

Certamente una gratificazione a cui nessuno rinuncerebbe. Il Governo Meloni sta tentando di fermare il fenomeno dei ragazzi in figura. E ci sta provando attuando il Decreto per la Pubblica amministrazione, che tra l’altro è stato approvato nella serata di ieri, 6 aprile 2023, dal Consiglio dei ministri.

Aumento stipendio in Italia: chi ne avrà diritto?

L’aumento dello stipendio in Italia, è destinato – almeno secondo il Governo Meloni – potrebbe essere del 30%. Un incremento che però non è per tutti, ma soltanto per i ricercatori che arrivano o decidono di rimanere nel nostro Bel Paese.

In Italia lo stipendio medio per un ricercatore varia tra i 1.400€ e massimo 1.900€. Una retribuzione non affatto competitiva rispetto a tutti gli altri Paesi dell’estero. L’incremento può essere un buon incentivo per tutti coloro che vorrebbero provare o dare una chance in più alla bella Italia.

Ma ricercatori a parte, l’assegno retributivo aumentato del 30%, sarà destinato soltanto ai lavoratori di ricerca con Horizon Europe, come per esempio, nel caso Marie Curie e Grant Horizon. La retribuzione potrà essere destinata per tutto il periodo che comprende la realizzazione del progetto, e saranno gli Enti di ricerca e le Università ad erogarlo, sfruttando parte del budget derivante dai finanziamenti ottenuti.

All’aumento, non saranno previsti oneri attribuiti dal Bilancio dello Stato, dunque è un 30% netto. L’incremento come abbiamo detto, è previsto anche per chi “entra nel Paese”, e ci resta fino al completamento del progetto.

Questo si traduce in un incentivo lavorativo, non solo ai “cervelli in fuga dall’Italia“, ma anche per attrarre altri ricercatori meritevoli dall’estero. L’aumento dello stipendio in Italia per i ricercatori, potrà bastare? Lo scopriremo.











