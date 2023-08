Aumento TARI 2023/ Rialzi shock, il più alto 594€ in una città del Sud Italia (5 agosto 2023)

L’aumento della TARI del 2023 è costato caro a tante famiglie, che si sono accorte e si domandano giustamente, per quale motivo il Comune in cui vivono ha rialzato in prezzi in questo modo.

Potremmo associarlo in primo luogo all’inflazione, che ha causato senza dubbio un rincaro generale. Ad esso si aggiunge la speculazione, l’aumento della vita e conseguente paga dello stipendio ai dipendenti comunali che sono addetti ai rifiuti.

Aumento TARI 2023: i numeri che dimostrano i rialzi

Non è difficile constare che molti comuni hanno previsto un aumento della TARI nel 2023. Quello che in molti non sanno è “a quanto ammonta il rialzo”.

Noi ci siamo fatti un’idea riportando qualche numero interessante: In 5 anni gli aumenti medi si sono attestati al 7,7% con punte che hanno toccato il 69%. Nel 2023 rispetto al 2021, gli aumenti medi sono stati del 3,7% con punte fino all’86%. Tra il 2021 e il 2022 l’imposta per i rifiuti ha subito un rialzo in 65 città italiane.

Uno dei sindacati italiani che ha denunciato questo aumento della TARI del 2023 ed anche in modo molto significativo, è stato il leader del settore: UIL, che ha fatto sapere:

«In valori assoluti le famiglie italiane hanno versato nel 2022, per la tariffa rifiuti, 325 euro medi, a fronte dei 313 euro del 2021 e dei 301 euro versati nel 2018».

Il dazio maggiore sembrerebbe essere associato ai calabresi, che hanno dovuto sostenere un aumento del 7,4%, pagando 348 euro annui di TARI contro i vecchi 324€.

Ma la città che ha subito il rincaro più alto è stata in Sicilia, a Catania, dove la tassa sui rifiuti è arrivata a 594€ annui. Al 2° posto si piazza Genova, con 480 euro annui, e poi Brindisi, i cui cittadini hanno pagato 464 euro all’anno.

Va detto però, che l’aumento TARI del 2023 non è si registrato in altre città, dove l’imposta continua ad essere più economica: ad Udine la tassa costa appena 174€ all’anno, mentre a Belluno 180€ annui, ed infine Pordenone 182 euro all’anno.











