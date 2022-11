Aumento tariffe telefoniche 2022/ Confronto immediato con le Autorità per risolvere

L’aumento tariffe telefoniche è una stangata per privati e aziende, che oggi giorno sono costretti ad affrontare un alto tasso di inflazione. Infatti, e aggiungeremmo purtroppo, con l’avanzare dei mesi, l’aumento dei prezzi non sembra volersi fermare. Dopo i notevoli aumenti degli alimentari, gli italiano dovranno far fronte all’aumento delle tariffe telefoniche.

Recentemente le compagnie telefoniche hanno dato conferma di questo aumento sulla base non solo del tasso d’inflazione, ma anche secondo quanto hanno richiesto le Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni nel periodo estivo.Aumento tariffe telefoniche 2022: inaccettabile in un periodo così delicato

Come abbiamo detto precedentemente, la corsa del caro prezzi sembra non fermarsi. Dopo questa novità che riguarda l’aumento delle tariffe telefoniche del 2022, l’Aduc ovvero l’associazione perla Difesa e l’Orientamento dei Consumatori, e Federconsumatori, hanno giudicato questi nuovi aumenti – che peseranno parecchio sulle spalle degli italiani – come “inaccettabili“, e vogliono che al più presto venga effettuato un tavolo di confronto tra le Autorità e le maggiori compagnie telefoniche.

Tutti tipi di aumenti pesano sulle famiglie, ma quello delle tariffe del telefono è quello che ha lasciato tutti più sgomenti. Oggi i telefoni cellullari sono utilizzati non solo per dei semplici messaggi o telefonate, ma per una buona parte degli italiani, in modo particolare nel post pandemia è diventato un vero e proprio strumento di lavoro.

Compagnie telefoniche e autorità, saranno presenti al tavolo di confronto per arrivare ad una soluzione. Si spera in tutti i modi di fermare questo aumento che peserebbe ancora di più sul caro vita, che già oggi tutte le famiglie italiane sono costrette ad affrontare.

Con questo metodo ci si augura di poter arrivare al più presto a una soluzione che sia il più rispettosa possibile, nei confronti non solo di tutti i consumatori ma anche di tutti i cittadini.











