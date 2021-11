Aura D’Angelo, chi è?/ La pleurite, la devozione a Padre Pio e il marito Roberto Wongher

Chi è Aura D’Angelo, la carriera della cantante genovese

Aura D’Angelo, nome d’arte di Anita Cantalupo, è nata a Genova nel 1936. In casa sua si è sempre respirata molto musica: “Ascoltava sempre la musica di Giacomo Puccini, mio padre era molto appassionato. Era nato a Viareggio. Mio zio è stato un grande basso della lirica, il primo a fare l’Aida a Verona”, ha raccontato a TV2000. Per questo motivo, inizialmente, ha intrapreso studi lirici poi nel 1958 è passata alla musica leggera, dopo aver sofferto di pleurite. Nel 1961 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con “Notturno senza luna” cantata in abbinamento con Silvia Guidi: “Sono entrata alla Carsello. All’epoca la casa discografica aveva solo Domenico Modugno e Pino D’Onaggio. Io sono stata la prima donna e quindi mi hanno mandato subito a Sanremo”. È tornata all’Ariston nel 1962 con la canzone “Quando il vento d’aprile” in coppia con Claudio Villa.

Lucia Russo e Stefano, moglie e figlio Memo Remigi/ "Esempio per la sua generazione"

La vita privata di Aura D’Angelo

Ospite di “Il tempo vola?” su Tv2000, la cantante Aura D’Angelo ha rivelato un aneddoto sulla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo: “Dovevo cantare “Addio addio” con Domenico Modugno, era già tutto pronto… purtroppo una settimana prima mi hanno detto che dovevo contare un’altra canzone con Claudio Villa e Villa cantò con Modugno e vinsero il Festival… questa è la sfortuna di certi cantanti”. L’anno successivo, invece, con “Tu venisti dal mare” insieme ad Arturo Testa ha raggiunto la finale.

Alessia, Alessandro e Brando, moglie e figli Stefano Buttafuoco/ La sfida più grande

Aura D’Angelo era molto amica di Tony Del Monaco, artista scomparso nel 1993 a soli 57 anni: “Con Tony la conoscenza si spinse fino all’amicizia fraterna tanto che per molti anni ha frequentato la mia famiglia a casa mia dove spessissimo, a cena terminata e parlando di musica e altro con mio marito e colleghi, facevamo lunghe partite a poker”, ha raccontato la cantante. Molto riservata sulla sua vita privata, Aura D’Angelo è sposata con Roberto Wongher ed è molto devota di Padre Pio.

LEGGI ANCHE:

Elena Bonetti/ "Non c'è una nuova maggioranza Centrodestra-Iv. Sul Quirinale..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA