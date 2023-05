Aurelio De Laurentiis punta su Stefano De Martino?/ “Potrebbe produrre…”

Aurelio De Laurentiis fan di Stefano De Martino: l’indiscrezione

Stefano De Martino è, ormai da qualche anno, uno dei volti più freschi, giovani e talentuosi del panorama Rai. Il conduttore napoletano è sotto gli occhi di tutti per la sua bravura e la sua simpatia, e per quel pizzico di leggerezza e allegria che i suoi programmi regalano, da Stasera tutto è possibile a Bar Stella. E, proprio su di lui, avrebbe messo gli occhi uno dei più celebri produttori cinematografici e imprenditori italiani: Aurelio De Laurentiis, fresco vincitore del campionato italiano di calcio con il suo Napoli (squadra di cui è presidente).

Come riporta Chicche di Gossip, rubrica del settimanale Chi nel nuovo numero in edicola, l’imprenditore sarebbe infatti “sempre più un fan di Stefano De Martino, tanto che lo scorso 6 maggio era in prima fila a teatro nello show del conduttore“. Tra l’altro, tra gli innumerevoli progetti in cantiere per il marito di Belen, come riportato sempre dal settimanale, ci sarebbe anche un progetto a tinte azzurre: sarà infatti lui a condurre la festa del Napoli, che dovrebbe andare in onda sulla Rai.

Aurelio De Laurentiis e Stefano De Martino: progetti comuni all’orizzonte?

Ma qual è il filo che unisce Stefano De Martino e Aurelio De Laurentiis, eccezion fatta per la condivisa felicità per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli? L’imprenditore, infatti, come riporta sempre Chi, “potrebbe produrre i prossimi lavori di De Martino“. Si avvierebbe dunque una collaborazione per certi versi inedita tra i due: al momento non sono noti i dettagli di questi nuovi progetti in cantiere né la natura di tali collaborazioni. Certo è, però, che potremmo aspettarci grandi sorprese da parte di questo inedito duo, che unirà le proprie forze.

Intanto Stefano De Martino è sempre più una conferma in Rai, e anche nel privato il gossip non lo perde d’occhio nemmeno un secondo. Il giovane conduttore ha ritrovato il sorriso e l’amore al fianco di Belen Rodriguez, dopo i vari tira e molla degli ultimi anni. La coppia sembra più affiatata che mai e pare aver ritrovato la serenità di un tempo.











