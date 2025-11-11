Aurelio De Laurentiis con un post sui suoi social respinge le voci sulle dimissioni di Conte

La risposta di Aurelio De Laurentiis ai giornalisti napoletani

Nella notte tra domenica e lunedì, dopo la sconfitta in campionato contro il Bologna, sono girate le voci di un colloquio tra Aurelio De Laurentiis e il suo allenatore Antonio Conte nel quale quest’ultimo avrebbe presentato le sue dimissioni da tecnico del Napoli, rigettate però dal numero uno dei campani. Nella giornata di ieri è arrivata prontamente la risposta del presidente del club partenopeo tramite il suo profilo X, nel quale smentiva le voci di un possibile addio a stagione in corsa dell’allenatore pugliese e confermava la sua più completa fiducia nel progetto.

Nel post che il presidente De Laurentiis ha condiviso con i tifosi, ha esordito attaccando i giornalisti che hanno messo in giro queste voci affermando che così facendo vogliono il male del Napoli, e anche senza volerlo, possono rischiare di destabilizzare un ambiente che sta vivendo qualche difficoltà. Il patron del club partenopeo ha poi spiegato che tra lui e Conte c’è un’enorme sintonia, trovata fin dal primo giorno in cui ha deciso di sedere sulla panchina azzurra, e che si basa sul rispetto reciproco, il lavoro sodo e la dedizione ad una causa, quella del Napoli.

La difesa di Aurelio De Laurentiis per Conte

Queste parole di Aurelio De Laurentiis sono state seguite con la smentita delle dimissioni e la conferma ai suoi tifosi del grande orgoglio nell’avere un uomo vero e un grande professionista al suo fianco, a quello dei suoi giocatori, e a quello del Napoli che è l’unica cosa che conta. A chi attacca il tecnico pugliese poi il presidente risponde dicendo Conte è l’esempio più grande di uomo capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione con enorme serietà e dedizione, fino a che non riesce a raggiungere l’obiettivo che si era prefissato all’inizio dell’anno.

De Laurentiis definisce poi Conte come la più grande e unica garanzia di successo e serietà che possa dare ai tifosi napoletani che possono quindi stare tranquilli che la lotta per la vittoria del quinto scudetto rimarrà l’obiettivo principale e verrà portata avanti da qui alla fine della stagione. Per gran parte del pubblico napoletano però le parole del presidente, nonostante la smentita, nascondono una conferma che l’incontro e la volontà del tecnico di lasciare Napoli siano reali, ma che non siano andate a buon fine per un discorso economico o per l’opera di convincimento del presidente stesso.