Auro e Carla, chi sono i genitori morti di Fiordaliso/ “Mio padre mi ha salvata”: il ricordo della cantante

Chi sono Auro e Carla, i genitori di Fiordaliso

Fiordaliso è la primogenita di sei figli nati dall’amore tra Auro e Carla, questi i nomi dei genitori della cantante che, durante la permanenza nella casa del Grande Fratello 2023, ha già avuto modo di ricordarli. Papà Auro era di origini sarde, precisamente di Quartu Sant’Elena mentre mamma Carla Pozzi era piacentina. Con il padre, Fiordaliso non ha sempre avuto un rapporto idilliaco. I due hanno vissuto un momento molto difficile e di gelo quando resta incinta a 15 anni. Il padre non accetta la gravidanza e la manda via di casa portandola ad affrontare quel periodo da sola. Con il tempo, però, Fiordaliso ha recuperato il rapporto con il padre come ha raccontato lei stessa nel corso di varie interviste.

“Alla fine però sono stata aiutata dalla mia famiglia e mio padre mi ha salvata” aveva dichiarato l’artista ricordando gli anni del matrimonio durante i quali non sono mancate le violenze. Da quel momento, tutto cambia ed è stata Fiordaliso ad occuparsi del padre vivendo con lui fino al giorno della sua morte.

Il dolore per la perdita di mamma Carla

Con mamma Carla, Fiordaliso aveva un rapporto speciale e la sua morte ha inferto un dolore enorme alla cantante che non ha ancora superato. Una ferita enorme nel cuore dell’artista che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Diva e Donna, ha raccontato come, in quel momento, non avesse la forza di andare avanti.

“Quando è morta mia madre avevo voglia che mi venisse a prendermi, a portarmi via con lei – ha confidato – Mi ha fatto andare fuori di testa non averla accompagnata negli ultimi istanti, non averla confortata. Io mi sono sentita una mamma schifosa, voler lasciare questa terra, ma poi pensavo: sono due figli grandi, si arrangeranno. Brutto a dirsi, ma è così”.

