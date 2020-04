Auro Fiordaliso / “Dovevo morire al posto di mia moglie”, la figlia piange in diretta

Pubblicità

La cantante Fiordaliso è guarita dal coronavirus, come suo padre Auro Fiordaliso. Non ce l’ha fatta, purtroppo, la moglie di Auro, che all’età di novantuno anni si sente strappato del suo grande amore. Durante la diretta di Live Non è la D’Urso, l’uomo si è confessato a cuore aperto, senza nascondere dolore ed emozioni. “Mi manca mia moglie, mi manca molto. Io sono guarito dal Coronavirus, però dovevo morire io, non mia moglie. Io sono più anziano”. La figlia si commuove, Barbara D’Urso interviene: “Auro ognuno ha il proprio percorso, comprendo il tuo dolore però devi essere contento di essere sopravvissuto in questo grande dolore”. La famiglia Fiordaliso è inevitabilmente spezzata. La cantante ha sconfitto il virus, come papà Auro, che però non si fa una ragione della scomparsa della moglie. La figlia aveva raccontato proprio nei salotti di Barbara D’Urso come aveva contratto il virus, come i suoi genitori, per stare vicino alla madre che purtroppo è poi venuta a mancare. In studio c’è un clima piuttosto triste e amaro, le lacrime di Fiordaliso hanno commosso il pubblico a casa, ma anche la conduttrice. Auro Fiordaliso, inevitabilmente, è ancora troppo scosso per esprimere il suo stato d’animo.



