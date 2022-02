Auro, padre Marina Fiordaliso/ “Orgoglioso di lei: nel suo successo c’è un po’ di me”

La famiglia Fiordaliso si racconta questo pomeriggio a “Verissimo” per una puntata domenicale dedicata non solo alla musica ma pure all’amarcord e ai ricordi personali: infatti nel salotto televisivo di Silvia Toffanin sarà di scena non solo la 65enne cantante piacentina Marina Fiordaliso ma pure suo padre Auro che il prossimo aprile spegnerà ben 93 candeline. Dunque l’ospitata della cantautrice sarà l’occasione di ripercorrere i successi di tutta una carriera ma anche di aprire una finestra sulla sua vita famigliare, a partire dal fortissimo legame che la lega al genitore fino alla scomparsa della mamma, una delle migliaia di vittime della pandemia da Coronavirus in Italia dal 2020 a oggi.

Ma cosa sappiamo di Auro Fiordaliso, genitore (assieme alla signora Carla Pozzi) di Marina, prima di sei figli e sin da piccola appassionata di pianoforte e canto? Andiamo con ordine e affidiamo alle parole della stessa artista emiliana: “Mio papà mi ha salvata” ha rivelato una volta Fiordaliso durante una ospitata a “Domenica Live” quando raccontò della sua gravidanza a soli 15 anni del piccolo Sebastiano e della decisione di sposare quel 17enne, con cui poi avrebbe avuto una relazione burrascosa fatta di botte e assenze, contro il volere proprio di papà Auro. “Alla fine però sono stata aiutata dalla mia famiglia e mio padre mi ha salvata” ha detto la diretta interessata, dal momento che il suo intervento fu molto importante e nonostante lo stesso genitore l’avesse mandata via da casa dando inizio a un periodo “da inferno” della sua vita.

AURO FIORDALISO, PADRE DI MARINA: “ORGOGLIOSO, PERCHE’ NEL SUO SUCCESSO C’E’ UN PO’ DI ME”

Auro Fiordaliso, nato a Quartu Sant’Elena nel 1929 e padre di ben sei figli, come detto è stato una figura fondamentale nella vita della cantautrice: e ancora di più nel corso dell’ultimo anno dopo la morte della sua amata moglie Carla. Un dolore che entrambi hanno raccontato durante alcune apparizioni in tv e tre le lacrime. La donna infatti è stata portata via dal Covid-19 a differenza di Auro che, pur infettatosi, ha superato la malattia: “Mi manca mia moglie: ero io che dovevo morire, non lei” ha detto con parole strazianti da Barbara D’Urso, rammaricandosi del fatto che il Coronavirus si è portato via lei che era più giovane.

Come si ricorda, infatti, la stessa Fiordaliso aveva contratto il virus proprio per stare vicina agli anziani genitori: tuttavia solo lei e papà Auro ce l’hanno fatta e le lacrime durante quell’ospitata nel salotto tv di Canale 5 sono la prova che si tratta ancora di una ferita aperta e di un dolore che i due condividono. E a suscitare tenerezza è anche una dolce lettera che Auro ha scritto alla sua Marina, ringraziandola di essergli sempre stata vicina nei momenti difficili e accennando al fatto che dal Cielo mamma Carla li guarda: “Cara Marina, voglio solo dirti che sono sempre stato orgoglioso di te sia per come hai superato con forza e tenacia la situazione difficile che hai dovuto affrontare sia quando mi hai fatto sentire importante perché nel tuo successo c’era anche un po’ di me” ha scritto Auro nella sua lettera pubblica alla figlia.



