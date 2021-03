Aurora Betti “Abbandonata quando avevo pochi giorni”/ “Mamma biologica? Tante bugie”

Aurora Betti, influencer ed ex tentatrice di Temptation Island, è stata ospite stamane negli studi del programma Ogni Mattina di TV8, e nell’occasione ha raccontato della sua infanzia difficile dopo essere stata abbandonata dalla mamma quando aveva solo pochi giorni di vita: “Sono stata abbandonata quando ero piccolina – ha raccontato parlando con Adriana Volpe – sono stata affidata ad un centro per giovani madri, un po’ diversa da un orfanotrofio. Quando avevo un anno e mezzo una coppia mi ha adottata, e son stata riportata indietro dopo una settimana perchè mi hanno ritenuta ingrata, ma non penso fosse quello il problema. Non tutti son pronti per l’edizione perchè l’adozione è dare un amore incondizionato senza mai ricevere nulla, come dice sempre mio padre adottivo”. Aurora Betti ha scoperto di essere stata adottata quando aveva da poco iniziato la scuola: “L’ho saputo all’età di circa 7 anni ma perchè ho fatto la tipica domanda che fanno i bambini, ho chiesto da dove nascono i bimbi e i miei genitori mi hanno risposto in maniera meravigliosa: sei nata dal nostro cuore. Quindi mi hanno spiegato la mia storia a grandi linee e io ho capito di avere due mamme, e all’epoca mi faceva sentire speciale. Crescendo ho iniziato però a sentirmi diversa, penso sia un sentimento che scatta in tutti gli adottati soprattutto in età adolescenziale”.

SAMANTHA CURCIO, UOMINI E DONNE/ Gero va via: "Mi dispiace non averlo saputo..."

Quando poi sono arrivati i 22 anni di età, Aurora Betti ha iniziato a cercare concretamente la mamma: “Ho sempre avuto molta paura a chiedere ai miei genitori se sapessero qualcosa perchè non volevo deluderli, loro mi hanno dato tanto e non volevo farli sentire non apprezzati”. La svolta è giunta grazie a Temptation Island: “Grazie a quel reality ho scavato dentro me stessa perchè non avevo altre distrazioni, son riuscita a parlarne con altre ragazze e in una clip si vedeva proprio questo desiderio di conoscere mia mamma; quando i miei genitori hanno visto questa cosa mi hanno detto, ‘sediamoci e parliamone, cosa vuoi sapere?’ Quella sera è stata meravigliosa, mi hanno detto nome e cognome dei genitori e ho capito che avevamo rotto quel muro che c’era fra di noi, era l’unica cosa che separavamo me da loro e ci siamo proprio abbracciati in un modo che ricordo come se fosse ora anche se è successo qualche anno fa”.

GERO NATALE LASCIA UOMINI E DONNE/ "Non sono pronto per affrontare il percorso..."

AURORA BETTI: “HO CERCATO MIA MAMMA BIOLOGICA E L’HO TROVATA SU FACEBOOK”

La scoperta è giunta grazie a Facebook: “L’ho cercata su Facebook, ho beccato questo profilo che corrispondeva a tutti i dati che avevo, poi ho visto la foto profilo, una donna bionda che mi assomigliava tantissimo, quindi le ho inviato un messaggio con scritto semplicemente ‘sei tu’”. Il giorno dopo arriva la risposta: “Era sera tardi, arriva questo messaggio ‘non sono io tua madre’, io non avevo chiesto la conferma….”. A quel punto le due si sono sentite al telefono, e la mamma ha raccontato ad Aurora Betti delle cose cercando di discolparsi: “Erano tutte bugie, tranne una, che avevo una sorellastra, era l’unica cosa vera di questa telefonata. Federica l’ho incontrata, si è presentata il giorno dopo che ho partorito, a sorpresa”. Sul padre invece: “Il papà (quando ha avuto Aurora era sposato con un’altra ndr) l’ho cercato e ho scoperto che era morto nel 2015, e con la scoperta della sua morte ho avuto anche la conferma di avere altri fratelli. E poi ho scoperto che il mio nome era quello della moglie di quest’uomo”. Ora Aurora Betti è serena: “Ho capito cosa è successo ed ora sono libera da questo peso. È come se questa storia si fosse chiusa”.

LEGGI ANCHE:

Amici 2021, ed. 20/ Anticipazioni puntata oggi, 22 marzo: Esa e Raffaele...

© RIPRODUZIONE RISERVATA