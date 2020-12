Aurora Betti/ Da Gianmarco Valenza a Simone Aresti: ora nella sua vita c’è Diego

Aurora Betti ospite a Seconda Vita di Gabriele Parpiglia tra successi e tanto dolore

Aurora Betti è uno dei volti più noti delle passate edizione di Temptation Island. All’epoca partecipò al reality sui sentimenti in coppia con il suo fidanzato Gianmarco Valenza ma le cose non andavano già molto bene. La partecipazione al programma non ha fatto altro che mettere fine al loro rapporto soprattutto quando lei si è lasciata andare ad un bacio con un tentatore ed è subito scoppiato il caos e l’interesse (e le critiche) del pubblico su di lei. Da allora le cose sono cambiate e mentre lei ha lasciato il fidanzato (con il quale stava da otto mesi) per il single Giorgio, lui è diventato tronista di Uomini e donne il settembre successivo. Tutto bene quel che finisce bene visto che la vita di Aurora Betti da quel momento è cambiata per sempre e oggi sarà ospite di Gabriele Parpiglia in Seconda Vita per raccontare quello che le è successo.

Aurora Betti dall’adozione all’amore per Simone Aresti e il loro Diego

Purtroppo però le cose brutte della vita non sono queste e chi non conosce ancora la sua storia, questa sera avrà modo di vedere e sentire un’Aurora Betti diversa dal solito. L’influencer avrà modo di raccontare quella che è stata la sua vita ancora prima della partecipazione a Temptation Island, il momento in cui è stata abbandonata ed è finita in un orfanotrofio e anche quello in cui ci è tornata perché la famiglia che l’ha adottata non l’ha voluta più. Adesso Aurora Betti ha la sua famiglia e non ha bisogno di pensare al passato perché finalmente si è tolta di dosso un peso che l’ha schiacciata per anni. Dopo l’esperienza di Temptation Island, si è legata sentimentalmente al calciatore Simone Aresti e dalla loro storia d’amore è nato nell’agosto del 2017 il figlio Diego. A Novella 2000, parlando della storia d’amore con il compagno e futuro marito visto che ha ricevuto la proposta di matrimonio, ha spiegato: “Non ho mai provato per nessuno ciò che sento per lui: ha cancellato tutte le mie storie precedenti. Per la prima volta ho presentato un fidanzato alla mia famiglia”. Cos’altro racconterà e lascerà vedere da dietro la sua corazza questa sera?



