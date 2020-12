Aurora Betti “In orfanotrofio fino a 3 anni”/ “Tanto dolore e un rifiuto che…”

Chi conosce Aurora Betti sa bene che dietro quella corazza dura e di ragazza tutta d’un pezzo, come spesso accade, si nasconde una ragazza che ha tanto sofferto in vita sua soprattutto per via di un abbandono che lascia un segno indelebile nella vita delle persone, quello da parte dei genitori. Questa sera l’influencer sarà ospite di Seconda Vita di Gabriele Parpiglia e avrà modo di raccontare tutto quello che è successo da piccola, quando è stata abbandonata in orfanotrofio e lì è rimasta per i primi tre anni della sua vita, e non solo. Aurora Betti rivela di essere stata adottata ma anche di essere stata restituita alla struttura perché definita un’ingrata. A quel punto lei stessa continua a chiedersi come può una bambina di tre anni essere ingrata? Alla fine però la famiglia giusta è arrivata e quella stanza 105 (che lei si è tatuata sul braccio) è diventata solo un brutto e lontano ricordo.

Aurora Betti “In orfanotrofio fino a 3 anni”, la questione dell’adozione affrontata a Seconda Vita da Gabriele Parpiglia

Proprio all’interno di Temptation Island, al quale ha partecipato con l’allora fidanzato Gianmarco Valenza, Aurora Betti ha rivelato alcuni momenti toccanti e salienti della sua vita da bambina e questa sera a Gabriele Parpiglia racconterà non solo le tappe di quello che è successo ma anche che la madre adottiva, dopo Temptation Island, le ha rivelato i nomi dei suoi genitori naturali. A quel punto lei ha iniziato a cercarli ma ha ammesso anche che non è stato facile farlo e nemmeno farsi vedere da loro. Alla fine quindi sembra che questo incontro ci sia stato e alcuni dettagli inediti verranno svelati proprio questa sera nella puntata della nuova edizione dello show del giornalista calabrese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA