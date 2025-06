AURORA BOREALE VISIBILE ANCHE IN ITALIA

All’orizzonte non c’è solo la Festa della Repubblica, ma anche l’aurora boreale, che potrebbe essere visibile anche in Italia, nonostante si tratti di un evento molto raro. Il fenomeno si verifica di solito vicino ai poli, ma in alcune circostanze particolari può essere visibile anche a latitudini più basse, come quelle del nostro Paese. Pertanto, nella notte tra oggi e domani potreste assistere a uno spettacolo astronomico, grazie all’intensa attività del Sole, protagonista di un’esplosione di particelle cariche ad alta velocità nello spazio. Si tratta della cosiddetta espulsione di massa coronale (CME), a causa della quale tali particelle raggiungono il nostro pianeta e interagiscono con il campo magnetico terrestre.

L’interazione è così forte da causare una tempesta geomagnetica che può portare a un’aurora boreale visibile anche in zone ben lontane dai poli. Esistono varie classificazioni delle tempeste geomagnetiche per indicarne l’intensità: nel caso di quella odierna, la NASA la classifica come G4, dunque molto alta, considerando che il livello massimo è G5 e il minimo è G1. Ma esiste anche un indice specifico per misurarla, il cosiddetto Kp-index, che si basa su una scala da 0 a 9. Se il valore supera il 7, il fenomeno può essere visibile anche in Italia.

Vi sono altri fattori che amplificano tale fenomeno, come l’interazione co-rotante (CIR): si tratta di flussi di vento solare che si scontrano, creando onde d’urto nello spazio. Di conseguenza, la tempesta geomagnetica risulta ancora più intensa.

COS’È L’AURORA BOREALE E I CONSIGLI PER L’OSSERVAZIONE

L’aurora boreale si verifica quando le particelle solari raggiungono la Terra e vengono direzionate verso i poli magnetici, collidendo con le molecole di ossigeno e azoto presenti nell’atmosfera. Da questa interazione viene rilasciata energia, che si manifesta come luce colorata: l’aurora boreale, appunto. Negli ultimi anni non sono mancati precedenti, dato che l’attività solare è aumentata; infatti, altre aurore boreali sono state visibili anche nel nostro Paese. Si tratta di eventi rari, documentati da numerose fotografie.

L’impatto massimo del fenomeno si è verificato oggi alle ore 14 (orario italiano), ma sarà visibile di notte, quando sarà buio. Di conseguenza, il momento migliore per osservare questo spettacolo è questa sera, fino a notte fonda. È consigliabile recarsi in luoghi bui, lontani dalle luci delle città. Prestate attenzione a giochi di luce colorati nel cielo, che potrebbero presentarsi come onde o veli danzanti.