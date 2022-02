Aurora, Celeste, Sole: figlie Michelle Hunziker/ La somiglianza è impressionante

Aurora, Celeste, Sole sono le tre splendide figlie della celebre showgirl Michelle Hunziker. La primogenita, Aurora, è frutto del matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti, mentre la seconda e la terza sono nate dalla storia d’amore con Tomaso Trussardi. Attualmente Michelle Hunziker è single, infatti poche settimane fa è definitivamente naufragata la relazione con Tomaso, come hanno spiegato diramando un comunicato congiunto.

Adesso Michelle Hunziker si può dedicare pienamente al suo lavoro e alle tre figlie, con le quali ha costruito uno splendido rapporto nel corso di questi anni. Aurora Ramazzotti, seppur giovanissima, ha deciso di sporcarsi le mani nel mondo dello spettacolo e sogna di diventare conduttrice. Nel frattempo ha già collaborato con Le Iene, nel ruolo di inviata, e ha preso parte al programma Vuoi Scommettere.

Michelle Hunziker, le figlie Celeste e Sole quasi uguali a lei

Di Celeste e Sole, al contrario, non circolano moltissime informazioni, anche perché sono ancora davvero troppo piccole. Celeste è nata nel 2013, mentre sua sorella Sole nel 2015. Nel mezzo delle due gravidanze, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono saliti all’altare. La showgirl, in passato, aveva descritto Celeste come una bambina timida e sensibile, mentre Sole molto vivace e intraprendente. Tutte e due assomigliano molto a mamma Michelle, soprattutto per il colore dei capelli. A parte questo non si sa molto altro, dal momento che i genitori hanno tenuto blindata la privacy della famiglia nel corso di questi anni. E così sarà anche in questo momento particolare, in cui Michelle e Tomaso sono alle prese con la separazione.

