Aurora Celli, fidanzata di Denis Dosio/ Lei si consola col chihuahua, ma il gossip…

Aurora Celli è davvero la fidanzata di Denis Dosio? Il nome della star di Tik Tok continua ad essere accostato a quello del concorrente del Grande Fratello vip 2020. Entrambi giovanissimi e seguitissimi sui social, hanno scatenato voci sul loro rapporto con il videoclip della canzone di Denis “Fatti a regola d’arte”. Da quando Denis ha varcato la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, gli occhi dei più curiosi hanno ricominciato a posarsi sulla giovanissima Aurora Celli che, in queste ore, su Instagram, ha pubblicato una serie di storie in cui appare serena, felice e sorridente in compagnia del suo piccolo chihuahua. Nessun riferimento a Denis così come lo stesso Dosio, all’interno della casa, non ha ancora parlato della sua vita sentimentale. La storia tra i due, dunque,m sarà vera?

AURORA CELLI E DENIS DOSIO, LUI NON SI SBILANCIA

Quale rapporto lega effettivamente Denis Dosio ad Aurora Celli? Come scrive Fanpage, il concorrente del Grande Fratello Vip 5 non ha mai confermato i pettegolezzi su Aurora Celli. “Una ragazza mi ha fatto quasi perdere la testa. Se si tratta di Aurora Celli? Accipicchia quante cose volete sapere. Mi spiace, non posso assolutamente svelare il nome di questa ragazza. Vorrei che la gente si appassionasse alla storia e restasse con il fiato sospeso. Sennò sarebbe come andare al cinema e sapere già la fine del film”. Tra i due, dunque, ci sarà solo un rapporto d’amicizia? A chiarire se Denis sia effettivamente fidanzato con Aurora o sia single, dunque, ci penserà Alfonso Signorini?



