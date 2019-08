Aurora Ciorba, chi è l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo/ “Sua amante? No ma…”

Quello di Aurora Ciorba è un nome che nelle ultime ore sta circolando molto sui sociale e sul web. Chi sta seguendo la vicenda della rottura tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sa che Aurora è il nome dell’ex del ragazzo, nonché la ragazza con la quale avrebbe tradito la sua nuova compagna. Aurora Ciorba non è un volto appartenente al mondo dello spettacolo, né l’abbiamo mai vista in un qualche programma di Canale 5. Esce però oggi allo scoperto proprio per raccontare la verità sulla sua storia con Francesco Chiofalo e il presunto tradimento. Attraverso delle stories pubblicate su Instagram, la ragazza ha infatti voluto dire la sua verità: “Mi sono incontrata con Antonella (Fiordelisi, ndr) per parlare di persona e per fargli vedere che tipo di persona ha accanto.” ha esordito Aurora. “Francesco ha sempre mentito a lei su chi fossi io, sminuendo la nostra storia e mentendo a lei e a tutti quanti sui fatti realmente accaduti.”

Aurora Ciorba rompe il silenzio: “Io e Francesco ci siamo visti…”

Aurora Ciorba è allora entrata nei dettagli della storia avuta con Francesco Chiofalo, raccontando: “Abbiamo convissuto ma non ha mai voluto far uscire fuori la nostra relazione, al punto da spingermi a lasciarlo a marzo di quest’anno.- e ammette – Lui ha partecipato a Temptation Island Vip da tentatore e quando le registrazioni sono finite, siamo tornati più uniti di prima.” In quel periodo, Aurora ha deciso di tatuarsi il nome di Francesco, come mostra in una foto. Il racconto continua con i momenti dell’operazione di Francesco “A settembre ci siamo trasferiti a Roma, nella casa in cui adesso vive con Antonella Fiordelisi. L’ho assistito durante la sua malattia, senza mai lasciarlo solo.”

Aurora Ciorba: “Non sono l’amante di Francesco…”

Aurora Ciorba, nel corso del suo lungo racconto fatto su Instagram, arriva al momento del “tradimento”, ammettendo di aver visto Francesco quando era fidanzato con la Fiordelisi. “Sbagliando, sono sempre rimasta in contatto con lui. Ci siamo visti anche mentre Antonella era a Salerno, ovviamente chiusi in casa. Se non ho mai detto nulla è perchè mi dissocio completamente da questo mondo dove Francesco piace appartenere.” Così conclude “ovviamente di tutto ciò che ho scritto ho conversazioni, video, foto e storie che prendo dall’archivio che testimoniano la nostra relazione da un anno e mezzo a questa parte. Che ho fatto vedere direttamente alla persona interessata, ovvero Antonella”. Sui social, Aurora ha poi voluto metterci la faccia, spiegando di non essere l’amante di Francesco.



