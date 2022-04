Aurora Colombo, flirt con Manuel Galiano prima di Luca Salatino?/ A Uomini e Donne…

Aurora Colombo sempre più vicina a Luca Salatino

Aurora Colombo è la corteggiatrice di Uomini e Donne che, in poche esterne, ha conquistato le attenzioni di Luca Salatino che, in esterna, dopo l’attrazione fisica iniziale, si è lasciato andare baciandola intensamente. Un bacio che ha scatenato la reazione di Soraia, una delle ragazze che lo corteggia dall’inizio del percorso a Uomini e Donne e che non nasconde di temere che possa essere Aurora la scelta. Decisa a conquistare il cuore di Luca nonostante la presenza della stessa Aurora e di Lilli, Soraia, nella puntata di Uomini e Donne del 15 aprile, ha svelato di aver ricevuto una segnalazione sui social su di lei.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 15 aprile: Luca non sceglie ancora

Soraia, infatti, ha parlato del passato di Aurora come corteggiatrice di un altro tronista di Uomini e Donne e del flirt che avrebbe avuto con un altro ex corteggiatore. Segnalazione che è stata poi confermata dalla stessa Aurora la quale ha spiegato che non è affato un mistero la sua precedente partecipazione al programma.

SCELTA LUCA SALATINO A UOMINI E DONNE: CHI È?/ Gli indizi: "Di loro mi piace…"

Aurora Colombo e la segnalazione di Soraia a Uomini e Donne

“Mi sembra che tu frequenti, fuori da qui, gente totalmente diversa da quello che è Luca”, afferma Soraia. “Conosci il ragazzo di cui stai parlando per metterlo a paragone con Luca?”, chiede Aurora. “Lo conoscono tutti”, risponde Soraia scatenando la curiosità di Maria De Filippi che chiede di chi stanno parlando. “Di Manuel (Galiano ndr), la scelta di Giulia (Cavaglià ndr)”, spiega Soraia. “Si tratta di un flirt di due anni fa”, si difende Aurora che ribadisce di non aver mai nascosto niente.

LUCA SALATINO, UOMINI E DONNE/ Lite con Lilli: "La tua frase mi ha gelato..."

“Mi hanno mandato questa segnalazione su Instagram e mi sembri tanto lontana da Luca per la vita che fai e la gente che frequenti”, aggiunge ancora Soraia. “Ma tu cosa ne sai della mia vita? Io lavoro nel mio negozio di estetica. Torno a casa, sto con il mio cane e torno a lavoro. Questo faccio”, conclude Aurora.











© RIPRODUZIONE RISERVATA