Aurora Colombo rivaluta Luca Salatino “mi sono pentita”/ Confronto al GF Vip? “Vorrei entrare nella Casa”

Aurora Colombo si ricrede su Luca Salatino: “Mi sono sentita in colpa“

Protagonista al Grande Fratello Vip 2022, Luca Salatino è sempre più amato dal pubblico per la sua simpatia e la sua innata sensibilità e generosità. E anche Aurora Colombo, sua ex corteggiatrice a Uomini e donne, sembra essersi ricreduta su di lui. Nel dating show di Maria De Filippi i due si erano conosciuti, sino a quando la ragazza ha deciso di interrompere la conoscenza e abbandonare il programma. “Devo ammettere che tra me e Luca fin dal principio c’era intesa, anzi avevo già pensato a un futuro con lui” confessa ora la Colombo intervistata da Novella 2000.

GF Vip, Luca Salatino "Non concepisco amore libero"/ Stoccata a Giaele De Donà

L’ex corteggiatrice spiega però quale motivo l’abbia spinta a distaccarsi da lui: “Ci sono stati alcuni tratti del suo carattere che non mi sono piaciuti, e ho cominciato a dubitare di una possibile relazione futura“. Ora però, osservando il ragazzo nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, ha avuto modo di conoscerlo e rivalutarlo: “Ora vedo Luca sotto un altro punto di vista […] Adesso vedendolo nella Casa ho riscoperto una persona totalmente diversa, e mi sono sentita in colpa per averlo trattato in quel modo, andando via dal programma, giudicandolo prematuramente“.

GFvip, Luca Salatino annuncia le nozze a Luca Onestini/ "Io me la sposo, Soraia"

Aurora Colombo al Grande Fratello Vip 2022 per Luca Salatino? “Mi piacerebbe…“

Nel corso dell’intervista a Novella 2000, Aurora Colombo svela cosa vorrebbe dire a Luca Salatino laddove avesse la possibilità di rincontrarlo: “Sarei curiosa di sapere cosa pensa di me. Perché davvero mi sono pentita di essermi comportata male con lui. Tra l’altro, proprio per una questione di rispetto, non mi sono mai permessa di ricontattarlo dopo perché si era fidanzato con Soraya. Mi piacerebbe avere un confronto con lui, parlargli a cuore aperto, fargli sapere che l’ho rivalutato“.

Luca Salatino abbandona il Grande Fratello Vip 2022?/ Crollo e lacrime: "Non ho mai…"

Ora però il concorrente è impegnato con il Grande Fratello Vip 2022, e fuori dalla Casa di Cinecittà c’è la fidanzata Soraya Ceruti ad attenderlo. Aurora Colombo però confessa che non le dispiacerebbe un confronto con lui nella Casa o, ancor meglio, partecipare al reality: “È l’unico modo per parlare con lui in questo momento. Anzi, mi piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip e condividere con lui l’esperienza proprio per vedere la sua reazione. Sarebbe molto interessante anche perché tra di noi, a parte quello che è successo, c’è stato un grande feeling“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA