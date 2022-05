Aurora Colombo Vs Luca Salatino dopo la scelta a UeD/ “Di fronte all’ipocrisia rido”

Aurora Colombo, stoccata a Luca Salatino dopo la scelta a Uomini e Donne

La registrazione di Uomini e Donne del 18 maggio 2022 è stata caratterizzata dalla scelta di Luca Salatino. Il tronista ha annunciato di voler lasciare lo studio al fianco di Soraia Carruti, sancendo la nascita di una nuova coppia. Tra chi lo sperava e chi ha gioito per questa anticipazione, c’è chi ha lanciato una stoccata amara al tronista. Si tratta di Aurora Colombo, ex corteggiatrice di Luca che solo qualche settimana fa lasciava lo studio di Uomini e Donne e il corteggiamento.

Dopo l’uscita delle anticipazioni sulla scelta, Aurora ha postato una story su Instagram che pare proprio essere una frecciatina a Luca; questa recita: “Posso solo dire che certe persone le definisce il tempo. Davanti a tanta ipocrisia sorRIDO”.

Aurora Colombo punge Luca e Soraia dopo la scelta

Va d’altronde ricordato che Aurora Colombo, dopo aver abbandonato Uomini e Donne, aveva avuto parole non carine nei confronti di Soraia Cerruti, dicendo: “Penso quello che le ho già detto, la trovo poco matura per gli attacchi che mi ha fatto, senza senso. Non amo le persone che infangano gli altri per emergere loro”. In merito all’addio a Luca e al programma, aveva invece dichiarato attraverso Instagram: “Luca mi ha subito incuriosito, ma durante la nostra frequentazione mi sono resa conto che certi suoi atteggiamenti e punti di vista non erano compatibili con i miei. Mi sono resa conto che non è la persona per me, altrimenti non avrei mai mollato, me lo sarei portato a casa.”

