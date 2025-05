Si celebra l’amore nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona e forse il momento più romantico si è toccato quando a parlare è stato Marco Baldini; anzi, con la toccante lettera della sua compagna Aurora. Lei è ampiamente distante dal mondo dello spettacolo, al punto da – come rivelato dal conduttore radiofonico – da non riconoscerlo in quanto personaggio noto al loro primo incontro. Ancora oggi, per quanto la liaison sia nota, evita costantemente la risonanza mediatica e l’attenzione della cronaca rosa. Per l’occasione però ha deciso di fare uno strappo alla regola e si è messa in evidenza per una splendida dedica al miele per il compagno Marco Baldini.

Marco Baldini, nel raccontare la sua splendida liaison con la compagna Aurora, parte da una simpatica battuta: “C’è un segreto tra me e lei per il quale l’amore durerà sempre, lei è la proprietaria di casa! Ci mette un attimo a cacciarmi fuori…”. Il conduttore radiofonico, con maggiore serietà, ha poi aggiunto: “L’amore non si dimostra tanto con le parole, lei è di supporto sempre; mi ha tolto 2000 castagne dal forno. Lì capisci che una persona ti ama davvero”.

Aurora, compagna di Marco Baldini a La Volta Buona: “Il nostro amore è un incastro…”

Arriva poi il momento più dolce, a gran sorpresa interviene a La Volta Buona proprio Aurora – compagna di Marco Baldini – che coglie di sorpresa il conduttore radiofonico che, conoscendola, non si aspettava un intervento televisivo in controtendenza rispetto alla sua attitudine. “Ciao amore, diciamo che non c’è niente di più distante da me di questo messaggio che mi imbarazza… Mi viene difficile pensare alla differenza d’età, non è mai stato un fattore rilevante tra noi. Forse perchè lui è ancora un adolescente o forse io sono la più anziana…”. La compagna di Marco Baldini ha poi dolcemente chiosato: “Ho saputo che Marco sarebbe stato il papà dei miei figli dal primo momento che l’ho conosciuto, il nostro amore è un incastro, i numeri non contano nulla”.