Aurora D’Amico canta le canzoni di Sanremo in inglese/ “E’ nato tutto per gioco”

La cantante Aurora D’Amico è divenuta molto famosa nelle ultime settimane per la sua particolarità di cantare le canzoni del Festival di Sanremo 2023 in inglese. Oggi l’artista è stata ospite negli studi de I Fatti Vostri, su Rai Due per raccontare la sua storia. “Mi sono esibita di più all’estero che in Italia – ha esordito Aurora, giovane di Palermo – spesso sono stata in Inghilterra, in alcune città del sud ma anche a Liverpool e a Manchester, quindi in Belgio nel 2020 e anche negli Stati Uniti che è un luogo molto caro per me”.

Ma come è nata questa idea della traduzione in inglese delle canzoni? “E’ stato un gioco, a me piace la tradizione inglese da una vita e quando ascolto una canzone mi domando sempre come sarebbe la stessa in inglese e così ho fatto. Mr Rain ha commentato scrivendo ‘Che bomba’ e poi anche i Coma Cose hanno fatto una reaction al mio video, mi hanno fatto vedere come si sono sentiti loro stessi ascoltando il mio video”.

AURORA D’AMICO: “CANZONI DI SANREMO IN INGLESE? NON E’ FACILE ADATTARE IL TESTO”

Aurora D’Amico racconta le difficoltà del suo lavoro sublime: “Bisogna adattare il testo da una lingua all’altra perchè bisogna adattarla al numero di sillabe e alle note, quindi a volte devo modificare il testo. Io ho iniziato da piccolina – ha proseguito – ho sempre avuto pianoforte e chitarra in casa grazie ai genitori, poi crescendo ho studiato il conservatorio e ho vinto anche una borsa di studio”.

Ma perchè l’inglese? “E’ una lingua che associo molto alla musica essendo influenzata dalla musica d’oltre oceano, mi viene molto naturale”. Grazie alla traduzione delle canzoni di Sanremo Aurora ha guadagnato un sacco di notorietà: “Non me l’aspettavo, per me era un gioco, ma quando ho cantato le canzoni agli amici ho visto le loro reazioni quindi ho deciso di pubblicarle online”. Prima di congedarsi Aurora D’Amico si è esibita con il maestro Palatresi dimostrandosi una cantante davvero interessante.

