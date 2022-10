Aurora De Stefani, chi è la figlia di Cristina Quaranta/ “Mamma mi ha insegnato…”

Chi è Aurora De Stefani, la figlia di Cristina Quaranta

Aurora De Stefani è la figlia di Cristina Quaranta. La madre è stata eliminata nelle scorse puntate del Grande Fratello Vip. Aurora è nata nel 2002 dal matrimonio della Quaranta con l’imprenditore Matteo De Stefani. Cristina Quaranta scelse all’epoca di abbandonare il lavoro per dedicarsi alla famiglia: “La mia ambizione più grande in realtà era quella di avere una famiglia, un marito che mi amasse quanto lo amassi io, diventare mamma. Nel momento in cui sono diventata mamma, la scelta di abbandonare il lavoro per occuparmi di mia figlia è stata fatta con il cuore”, aveva dichiarato. Il matrimonio della Quaranta con l’imprenditore finì però poco dopo la nascita della figlia Aurora: “Una profonda crisi depressiva mi portò via le forze. Stavo male, malissimo. Non avevo più voglia di alzarmi dal letto, nell’anima provavo un dolore fortissimo, devastante. Mi vennero in soccorso mia figlia, mia madre e mia sorella. Anche Laura Freddi, che avevo conosciuto a Non è la Rai, mi aiutò molto”.

Dal profilo Instagram di Aurora pare che la giovane si divida tra Milano e Roma e ami molto gli animali. Riguardo al sentirsi mamma, Cristina Quaranta aveva confidato: “Mi è sempre piaciuto fare la geisha del mio uomo. Avere dei figli e occuparmi della mia famiglia. Mi sono sempre sentita mamma. Non sono mai stata una di quelle donne che devono affermarsi a tutti i costi, lavorando per la propria indipendenza economica. Se il rapporto va bene è giusto che l’uomo si occupi della donna e che lei abbia dei ruoli come quello di occuparsi della sua famiglia”.

Aurora De Stefani e la sorpresa alla madre al Grande Fratello Vip

In una delle puntate del Grande Fratello Vip, Aurora De Stefani ha fatto una sorpresa alla madre Cristina Quaranta. La showgirl che nel corso della trasmissione ha aperto il suo cuore per raccontare le sue vicissitudini di vita s’è emozionata quando ha visto la sua bambina, ormai 20enne. Aurora è entrata nella casa e ha detto alla madre: “Ti ho visto un po’ giù e sono venuta per tirarti su di morale”. Attimi di grande commozione per la Quaranta rinfrancata dalla visita della figlia che ha anche aggiunto: “Sei un esempio da seguire. Tra poco inizio l’università e spero di renderti orgogliosa come fai tu con me”.

Parlando del carattere di Cristina come madre, Aurora aggiunge: “Mamma è stata una donna molto forte, mi ha insegnato tanto, il rispetto e l’educazione”. Il momento dell’incontro tra Cristina Quaranta e la figlia Aurora ha emozionato il web. Cristina ha sofferto molto dopo la separazione dal marito ma Aurora le ha permesso di rinascere dandole la giusta carica per tornare ad affrontare la vita.











