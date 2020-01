Aurora e Angela, suore gemelle/ “Sorelle due volte! Nostra forza dalla preghiera”

Aurora e Angela Orunesu sono nate il 12 ottobre 1983 a Nuoro. Oggi, a 36 anni, sono doppiamente sorelle in quanto oltre ad essere gemelle, entrambe hanno deciso anche di diventare suore. Il racconto della loro conversione è stato affidato al Corriere della Sera: inizialmente, quando Aurora ha detto ai genitori di voler entrare nella comunità di suore nella quale sei anni prima era entrata anche la sorella, la madre tra i due è stata colei che ha manifestato meno entusiasmo. Inizialmente in Aurora vi era il dubbio di aver voluto a tutti i costi emulare l’amata gemella ma con il passare del tempo ha avuto modo di comprendere il suo grande innamoramento per Gesù, assolutamente non condizionato da fattori esterni. Oggi Aurora vive nella Congregazione missionaria delle figlie di Gesù Crocifisso mentre la sua gemella, suor Angela, nella comunità di Olbia. I loro genitori si conobbero alla Madonna del Miracolo a Bitti. “Angela ha cominciato a sentire la vocazione a sedici anni. È sempre stata casa e chiesa, io meno. A diciotto è entrata in comunità a Tempio, io mi sono iscritta all’università a Sassari in Scienze delle professioni educative di base”, ha raccontato Aurora.

AURORA E ANGELA, SUORE GEMELLE: LA LORO CONVERSIONE

Nonostante gli anni all’università, Aurora sentiva di non condividere i medesimi interessi dei suoi coetanei: “Non andavo in discoteca perché non mi interessava, non fumavo perché so che fa male, non ho mai baciato un ragazzo perché non sentivo trasporto”. Arrivò poi la sua prima “cotta” mai corrisposta: “Anche allora ho affidato i miei sentimenti al Signore e il disinteresse di quel ragazzo è stato il segno che chiedevo”. La vocazione per lei arrivò lentamente: “ho sentito che mi stavo innamorando di Gesù sempre di più e senza fraintendimenti. Nel 2002 ho cominciato anche io il percorso in comunità e ho capito, un passo dopo l’altro, che volevo consacrare la mia vita al Signore”, ha spiegato. Angela, pur non forzandola mai, ha manifestato grande felicità di fronte alla scelta della gemella. “Siamo sorelle due volte, adesso”, ha commentato entusiasta Suor Aurora. Le due sorelle insegnano religione nella scuola dell’infanzia e sperano di potersi vedere spesso. E’ Aurora, tra le due, la gemella che ama parlare e che sottolinea l’importanza di non oscurare il tema della vocazione: “Gesù ci chiama ed è una cosa semplice. Perché calano le vocazioni? La conversione è fatta di fedeltà, il “per sempre” oggi spaventa, anche le coppie. La nostra forza? Viene dalla preghiera”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA