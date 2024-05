Aurora e Daniela Cavese, chi sono i concorrenti Io Canto Family 2024/ La scommessa di Benedetta Caretta

Tra le protagoniste di Io Canto Family ci sono Aurora e Daniela Cavese, ovvero mamma e figlia accomunate da un grande sogno, cantare in un palcoscenico televisivo. L’occasione è ghiotta su Canale 5, dove a sceglierle è Benedetta Caretta, che scommette sul desiderio di rivalsa di mamma Daniela e l’altruismo della figlia Aurora, che vuole condividere con mamma un’esperienza unica e spronarla ad essere più sicura. E nel corso della prima puntata di Io Canto Family, sulle note di Apnea di Emma Marrone, ce la mettono tutta per sfondare.

Fedez bacia la nuova fidanzata Garancie Authié/ La reazione di Chiara Ferragni

Mamma e figlia ottengono feedback più che positivi dopo l’esibizione, con Orietta Berti che fa il complimento più bello alle due concorrenti, dicendo che “hanno le voci quasi uguali”. Dunque il risultato è più che positivo, Aurora e Daniela Cavese se la cavano benissimo insieme, anche se nella seconda puntata – che andrà in onda questa sera lunedì 27 maggio – ci aspettiamo un piccolo salto in avanti rispetto alla performance della settimana scorsa. Cosa avrà preparato per loro coach Benedetta Caretta?

Mida supera Sarah, Petit e Holden dopo Amici 2024/ Sorpresa in classifica FIMI: la rivincita dopo la finale

La piccola Aurora traina mamma Daniela a Io Canto Family: due voci quasi uguali e la storia di un sogno spezzato

Nella prima puntata di Io Canto Family è stata infatti la piccola Aurora a trainare la mamma durante l’esibizione, questa volta ci aspettiamo una maggiore intraprendenza da parte di Daniela. “Ho pensato che fosse insicura e che questa esperienza poteva renderla più sicura”, aveva detto Aurora durante la presentazione di lunedì scorso, spiegando che era stata lei a spingere per partecipare a Io Canto Family, proprio per scuotere l’insicurezza della madre.

C’è quindi una motivazione particolare dietro la partecipazione di Daniela e Aurora nel programma di Michelle Hunziker, una storia che racconta il sogno spezzato di una madre, di un sogno abbandonato durante la gravidanza della seconda figlia e che ora vuole trasformare in realtà.

Al Bano perché non c'è nella puntata di oggi di Io Canto Family 2024?/ Figlia Jasmine Carrisi al suo posto

© RIPRODUZIONE RISERVATA