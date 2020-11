Aurora e Leonardo, compagna e figlio Marco Baldini/ “La rinascita passa da..”

Per mesi ci siamo chiesti chi è la misteriosa e giovane Aurora? Adesso sappiamo bene che è la compagna di Marco Baldini e che è lei che ha cambiato la sua vita donandogli un figlio, il piccolo Leonardo, arrivato nella vita dello speaker adesso che ha 61 anni. Nei giorni scorsi, Marco Baldini è diventato papà e ne ha dato notizia sui social annunciando il nome del suo bambino, Leonardo, e dedicando a lui una dolce dedica social mostrando la piccola mano del neonato e scrivendo: “Niente di proibito/Tu sei benvenuto al mondo/È come una giostra la mente/Tu sei padrone/di tutto e di niente/ Gigante!/Leonardo ( Leo ) Baldini 1/11/2020”. Proprio qualche mese fa Marco Baldini aveva sconvolto tutti mostrandosi pronto a baciare il pancione della sua Aurora.

Aurora e Leonardo, compagna e figlio Marco Baldini

Ma chi è la sua compagna Aurora? Della misteriosa donna che ha cambiato la sua vita si sa davvero molto poco perché non ama i riflettori e nemmeno il mondo dei social e forse è anche per questo che i due si sono innamorati. Lui stesso a Vieni da me ha raccontato: “Lei veniva fuori da un matrimonio difficile, io da un periodo difficile. Ci siamo ritrovati a parlare ed è scattato il feeling. Lei non aveva idea di chi fossi”. Lei ha 34 anni e gli ultimi quattro li ha passati insieme a Marco Baldini dopo averlo incontrato in un locale. E adesso? La rinascita di Baldini è passata dalla sua nuova famiglia…



