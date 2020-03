Aurora e Sandro/ Nessun bacio tra i due, ma Gianni Sperti attacca… (Uomini e Donne)

Aurora e Sandro sono una delle coppie protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di successo di Canale 5 che torna oggi, lunedì 16 marzo 2020, in onda su Canale 5. Prosegue la conoscenza tra la dama e il cavaliere con Aurora che racconta le difficoltà che sta incontrando nell’avvicinarsi a Sandro. In particolare la dama ha precisato che non riesce a lasciarsi andare al bacio per via del suo passato, visto che in passato la donna ha vissuto una serie di delusioni con altri cavalieri del programma. Nonostante tutto e tutti la dama continua a credere nell’amore di una vita, l’amore eterno anche se in pochi credono alle sue parole. “Credo nell’amore vero ma forse non riesco” ha detto la dama spiegando perchè non è riuscita a lasciarsi andare nei confronti del cavaliere Sandro. Finora nessuno bacio tra i due, ma come reagirà il cavaliere alle parole della dama?

Aurora e Sandro non scatta il bacio, ma Gianni Sperti critica

La versione di Aurora circa il mancato bacio dato a Sandro non viene accolta positivamente da Gianni Sperti. L’opinionista del Trono Over e Classico di Uomini e Donne, senza mezzi termini le ha detto: “Tu non baci tanto per il tuo passato, perché hai baciato Jean Pierre e Samuel, quindi il passato non regge”. Parole che smentirebbero la versione della dama che nelle scorse puntate si è anche confrontata con Gemma Galgani. Una lite vera e propria tra le due con la dama che ha detto: “Ti chiedo scusa per una cosa, ma tu per sette mesi fai l’opinionita solo quando sei seduta qui con me? Io pubblicamente ti ho chiesto scusa, ma tu mi chiedi scusa per tutto il bullismo che mi fai qua dentro? La perveniva, gli occhi da cerbiatta, ti voglio un bene dell’anima, la santarellina…. dopo cinque mesi uno sbotta, ma tu mi chiedi scusa che tutte le volte mi fai bullismo? Non ho mai parlato di te”.



