Aurora e Sofia, chi sono le “Brandine”? Amore incondizionato con i genitori

Questa sera 29 marzo a Ne vedremo delle belle, Matilde Brandi ha salutato le sue figlie tra il pubblico. Si chiamano Aurora e Sofia, anche se la showgirl le ha teneramente chiamate come le “Brandine“. “Stasera ho portato anche loro”, ha detto, e la telecamera ha inquadrato due bellissime ragazze bionde. Matilde Brandi ha sempre raccontato di avere un bellissimo rapporto con le giovani, nate dalla storia d’amore con l’ex fidanzato Marco Costantini.

Matilde Brandi a "Ne vedremo delle belle"/ Dopo la gaffe su Garibaldi pronta a riconquistare i giudici

Un amore incondizionato quello di Matilde Brandi nei confronti di Aurora e Sofia: le ha sempre spronate a mettersi in gioco, ma con la giusta protezione di una mamma che con affetto e dedizione si è sempre occupata di loro. Lo ha detto lei stessa di essere una madre molto attenta, e in passato aveva dichiarato di far fatica a vederle crescere e andare via da lei. Infatti, le due ragazze hanno vissuto a Boston per un certo periodo per via degli studi, momento in cui per ovvi motivi sono state lontane dai genitori.

Chi è Matilde Brandi/ "Ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi, ho cercato di imparare da tutti"

Figlie Matilde Brandi, Aurora la più attratta dalla televisione

Ma andiamo a conoscere nei dettagli chi sono Aurora e Sofia, che pur essendo gemelle hanno due caratteri piuttosto diversi. Pare essere Aurora quella con una grande passione per il mondo della televisione, tanto che in passato era stata una degli alunni de Il Collegio, riuscendo a superare l’audizione. In un’intervista a Chi aveva raccontato in modo molto sincero che avere una mamma conosciuta sia stato un grande aiuto per avere visibilità nel mondo dello spettacolo. Nonostante ciò, oggi vuole correre con le sue gambe e diventare un personaggio di spicco. Aurora e Sofia sono legatissime anche al padre, e nonostante i genitori siano separati hanno avuto una crescita serena, con un papà affettuoso e molto presente.