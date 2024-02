AURORA E SOFIA, CHI SONO LE FIGLIE DI MATILDE BRANDI/ A Verissimo confessano: “Brava mamma ma…”

Matilde Brandi, le figlie Sofia e Aurora a Verissimo confessano: “È una brava madre ma urla”

L’ultima ospite di questa puntata di Verissimo, sabato 10 febbraio, è stata Matilde Brandi che ha parlato delle sue figlie, Sofia ed Aurora diventate maggiorenni il 10 gennaio. “Io sono una di quelle mamme che vorrebbe vivere su di loro, quindi andare a fargli la spesa, coccolarle però mi rendo conto che fare esperienze all’estero è importante proprio per il loro futuro” ha premesso la showgirl prima dell’entrata in studio delle due figlie.

E subito dopo nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo hanno fatto il loro ingresso, Sofia e Aurora. Le due giovani ragazze sulla madre hanno rivelato: “È una brava madre ma ogni tanto la giugulare esce, non come al Grande Fratello ma peggio” E poi Sofia ha spiegato che con la gemella, come tutte le sorelle litiga spesso e la madre interviene per farle smettere urlando. Al di là dei piccoli screzi, però, i rapporto tra le tre è ottimo e la showgirl nei momenti più difficili come la morte dei suoi genitori e la separazione dal marito ha potuto contare su di loro (Agg di Liliana Morreale)

Aurora e Sofia sono le figlie di Matilde Brandi nate dall’amore con l’ex marito Marco Costantini. La ex concorrente del GF VIP è legatissima alle sue due figlie che hanno da poco compiuto 18 anni. Le due ragazze sono gemelle e proprio quest’anno hanno compiuto un traguardo davvero importante: il compimento dei 18 anni, un compleanno che la showgirl ha voluto condividere e festeggiare anche con i suoi fan e follower. Proprio sui social la Brandi ha mostrato le sue due figlie, tra cui Aurora è sicuramente la più conosciuta visto che partecipare al reality televisivo “Il Collegio”. Attenti a darle della raccomandata, visto che la ragazza dalle pagine del settimanale Chi ha chiarito: “ho fatto l’audizione come tutti gli altri e sono stata selezionata. Non posso negare che avere una mamma famosa mi abbia dato diverse opportunità. Ma se non fossi stata adatta non sarei stata selezionata”.

Sui social è un tripudio di foto e ricordi di vita che la Brandi ha voluto condividere con i suoi fan. Il tutto accompagnato da un messaggio di grandissimo amore: “siete la mia vita vi amo più di ogni cosa al mondo! Auguri cucciole di mamma”.

La nascita di un figlio ti cambia la vita, figurati se questo figlio sono due gemelle! Lo sa bene Matilde Brandi, showgirl di successo e mamma di Aurora e Sofia, due bellissime gemelle nata dalla sua lunga storia d’amore con Marco Constantini. Le ragazze oggi sono maggiorenni, ma quando sono nate la mamma era nel clou della sua carriera, ma non ci ha pensato un attimo a mettere tutto in stand by per fare la mamma a tempo pieno. “Per loro ho detto no alla carriera” – ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Parlando proprio della sue figlie, la Brandi ha confessato: “avevano due nonne, una tata e un papà sempre presenti, ma io non mi sono mai voluta allontanare da loro. L’arrivo di un bambino cambia la vita, figuriamoci per chi, come me, ne ha avute due assieme”. Oggi che sono grandi però ha deciso di tornare in tv!











