Aurora e Sofia, chi sono le figlie di Matilde Brandi/ Lei: “vi amo più di me stessa”

Matilde Brandi e le figlie Aurora e Sofia

Aurora e Sofia sono le due figlie gemelle di Matilde Brandi nate dalla relazione amorosa con l’ex compagno Marco Costantini. La showgirl è molto legata alle figlie a cui si è dedicata arrivando perfino a lasciare per un lungo periodo il mondo dello spettacolo. Una scelta che non le donne avrebbero fatto, ma che la showgirl ha preso senza pensarci troppo mettendo in stand bye la sua attività artistica pur di seguire da vicino la crescita delle due gemelle. Accanto a lei c’è sempre stato l’ex compagno Marco Costantini con cui la storia d’amore ad un certo punto è finita. Il motivo?

A parlarne è stata proprio la showgirl che, interrogata sul perchè della fine della storia d’amore con il compagno Marco Costantini, ha confessato durante una intervista: “non me l’aspettavo, ma va bene… Le resposnabilità sono di entrambi, anche io ho fatto i miei errori. Ho attraversato il dolore”.

Matilde Brandi: “le mie figlie Aurora e Sofia sono la mia vita”

Aurora e Sofia sono le figlie gemelle di Matilde Brandi nate dalla relazione con l’ex compagno Marco Costantini. Un rapporto bellissimo tra mamma e figlie che l’hanno supportata sempre anche durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Proprio le due gemelle, infatti, hanno inviato un messaggio alla mamma per supportarla dicendole: “ti vogliamo bene e vorremmo tanto consolarti quando ti vediamo giù di morale. Di sicuro un nostro abbraccio risolverebbe ogni problema all’istante”.

Le due gemelle sono nate nel 2006 dall’amore tra Matilde Brandi e l’ex compagno Marco Costantini. Poco dopo la loro nascita la Brandi ha lasciato il mondo dello spettacolo. “Voi siete la mia vita il resto non conta!! Vi amo più di me stessa” – le dedica della Brandi alle figlie che parlando del ruolo del padre ha detto “è un papà meraviglioso”.

