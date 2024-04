Aurora e Sofia, chi sono le figlie di Matilde Brandi/ “Non sono pronta a vederle andare via”

Aurora e Sofia Costantini, chi sono le figlie di Matilde Brandi

Bellissime, bionde e quasi identiche alla mamma, le figlie di Matilde Brandi si sono ufficialmente presentate al pubblico nello studio di Verissimo descrivendo la showgirl come mamma. Aurora e Sofia Costantini sono le figlie gemelle di Matilde Brandi, nate dal suo amore, oggi finito, con Marco Costantini. Le due ragazze stanno ancora studiando e, durante lo scorso anno, hanno vissuto sei mesi a Boston. E’ stato il primo distacco tra la Brandi e le figlie che, oggi, stanno decidendo il proprio futuro e cominciano a spiccare il volo. La Brandi, tuttavia, ammette di non essere ancora pronta di fronte a quel momento anche se sa che, non solo arriverà, ma è ancora necessario.

“Non sono pronta a vederle andare via” – ha confessato a Silvia Toffanin per poi aggiungere – “Le mie figlie già l’anno scorso hanno vissuto sei mesi a Boston. Io sono una mamma che vorrebbe vivere sopra di loro e coccolarle, però capisco che le esperienze all’estero servano per la loro crescita”.

Matilde Brandi e il rapporto con le figlie Aurora e Sofia

Matilde Brandi ha un rapporto di grande complicità con le figlie Aurora e Sofia anche se non ha mai rinunciato al suo ruolo di mamma pur essendo loro amica. A confermarlo sono state le stesse Aurora e Sofia che, nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, a febbraio 2024, hanno raccontato di ricevere spesso rimproveri dalla mamma “ma è giusto così”, hanno detto. La Brandi, da parte sua, ha ammesso di non tollerare quando non la ascoltano e di non sopportare i continui litigi.

“Ti dico solo che una volta Sofia si è accorta, dopo qualche ora che eravamo uscite, che Aurora aveva indossato i suoi leggins e l’ha costretta a cambiarsi in auto”, ha raccontato la showgirl.

