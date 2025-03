Le figlie di Matilde Brandi, Aurora e Sofia, hanno compiuto 18 anni l’anno passato. Le due ragazze sono nate dall’amore con Marco Costantini, l’ex marito di Matilde, con il quale la relazione è terminata nel 2020. Le due, nonostante siano gemelle, hanno personalità ben distinte e interessi diversi. Aurora Costantini, ad esempio, ha partecipato ad un programma televisivo molto seguito, “Il collegio”, nell’ottava edizione. All’epoca, prendendo parte appunto al programma, Aurora aveva spiegato di non essere raccomandata, aggiungendo: “Non posso negare che avere una mamma famosa mi abbia dato diverse opportunità, ma se non fossi stata adatta a ciò che cercavano non sarei stata selezionata”.

AMICI 24 SERALE 2025, 1A PUNTATA/ Eliminati e diretta: Francesca Bosco si salva, Vybes fuori a testa alta

Le splendide figlie di Matilde Brandi, Aurora e Sofia, sono diventate maggiorenni nel 2024. Matilde ha raccontato di non essere ancora pronta a vedere le sue “bambine” andar via, anche se nel 2023 le due hanno studiato per un periodo a Boston. Per sei mesi sono state negli Stati Uniti e nonostante la forte mancanza che la mamma provava nei loro confronti, è stata felice di vederle spiccare il volo, come confessato proprio da lei.

NE VEDREMO DELLE BELLE, PUNTATA 22 MARZO 2025/ Diretta: le photo-stories di Lorenza Mario e Matilde Brandi

Figlie di Matilde Brandi, chi sono Sofia e Aurora: “Ogni tanto litighiamo”

Le figlie di Matilde Brandi hanno un rapporto splendido con la mamma, quasi una terza sorella per loro. Sofia Costantini, una delle gemelle, a Verissimo ha raccontato: “Mamma è bravissima, ma ogni tanto il suo lato da militare esce. Con Aurora litighiamo spesso, soprattutto per i vestiti, e lei si arrabbia. E allora urliamo tutte e tre”. Il rapporto tra le due gemelle e la mamma è davvero unico e complici gli interessi comuni, le tre sono molto unite da tempo. Ora che le due gemelle Costantini sono diventate maggiorenni, ognuna di loro è pronta a prendere la propria strada singolarmente, ma sempre con la mamma vicino, almeno per un altro po’.