Aurora e Sofia, figlie di Matilde Brandi: chi sono le due giovani? Già volti noti dello spettacolo, una delle due è stata protagonista de Il Collegio

Matilde Brandi è mamma di due splendide gemelle, Aurora e Sofia, che nel 2024 hanno compiuto diciotto anni. Le due ragazze sono nate dall’amore della showgirl con Marco Costantini, commercialista, al quale è stata legata fino al 2020. Dal loro amore sono venute al mondo le due gemelle, la luce negli anni di Matilde Brandi, che non perde mai occasione per ribadire quanto sia legata alle due ragazze. Parlando a Verissimo con Sofia Toffanin dopo una splendida sorpresa delle sue figlie, la Brandi ha raccontato di quanto amore provi nei confronti delle due ragazze:

“Ho sempre paura di fare poco per loro. Sono la mia forza. I figli sono la nostra vita: non ce ne vogliano i mariti, i compagni. I figli sono al primo posto. Le mie hanno passato momenti non facili in passato e quando mi sento dire che magari devo prendere più tempo per me, io replico che invece voglio stare con loro. Le mie figlie mi dicono che ho insegnato loro il rispetto, ed era la stessa cosa che diceva a me la mia mamma” ha rivelato la Brandi. “Ci hai insegnato il rispetto e la gentilezza” hanno raccontato fatti le sue figlie parlando della mamma nella loro sorpresa.

Aurora e Sofia, figlie di Matilde Brandi: star dei social

Aurora e Sofia, le figlie di Matilde Brandi, sono già due piccole star dei social. Bellissime e molto somiglianti alla mamma, sono infatti molto seguite. Aurora, inoltre, ha già preso parte a in programma televisivo, dunque non è un volto noto del mondo dello spettacolo. È stata infatti tra i protagonisti de “Il Collegio” qualche anno fa. Uno show nel quale una delle figlie di Matilde Brandi ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare per ciò che è: una ragazza semplice e molto educata ma soprattutto rispettosa dei compagni.