Aurora, fidanzata Marco Baldini/ “Stiamo provando ad avere un figlio” (Vieni da me)

Aurora, la fidanzata di Marco Baldini, è la protagonista indiretta di Vieni da me. Il conduttore, rispondendo alle domande al buio di Caterina Balivo, parla anche della storia d’amore che vive con Aurora, la donna che gli ha insegnato ad “essere onesto con me stesso e con gli altri”. Aurora, dunque, è il regalo che la vita ha deciso di fare a Marco Baldini che non ha pausa della differenza d’età. “Abbiamo 26 anni di differenza. Lei ha 34 anni e la differenza non mi spaventa perché la grande è lei. Fisicamente va tutto bene. A me ha dato una ventata d’energia, un’altra vita. Devo ringraziarla perché è sempre merito delle donne. Non nel caso mio, ma accanto ad una grande conquista c’è sempre una grande donna”, afferma. L’amore tra Aurora e Marco Baldini è talmente forte che i due stanno provando ad avere un figlio. “Ho un po’ di paura, ma è tanta la voglia di averlo che me ne frego come dice Achille Lauro. Calcola che se dovesse nascere adesso, quando lui avrà dieci anni, io ne avrò 70 e gli amici gli diranno ‘è tuo nonno?'”, afferma Baldini. “Puoi tingerti i capelli”, commenta la Balivo. “Assolutamente no, l’uomo dev’essere naturale”, risponde il conduttore.

AURORA, FIDANZATA MARCO BALDINI: SORPRESA D’AMORE A VIENI DA ME

Aurora, nonostante sia molto riservata, per amore di Marco Baldini, ha accettato l’invito di Caterina Balivo inviando un messaggio audio al compagno con cui spera di vivere la gioia di diventare genitori. “Ciao amore, so che la mia è ultima voce che avresti pensato di sentire in trasmissione” – spiega Aurora. “Sai quanto sia riservata e quanto per me sia importante proteggere la nostra intimità. Trovare le parole giuste non è semplice, ma c’è qualcosa che tengo a dirti. Quando ci siamo incontrati quasi quattro anni fa, non conoscevo il tuo nome e la tua voce, ma soprattutto non immaginavo che da quel bicchiere di vino sarebbe potuto nascere un amore, anzi ero la donna più lontana dal desiderio d’innamorarsi di nuovo. Però da quella sera mi hai dimostrato che esistono storie per le quali vale la pena di ricominciare e uomini come te che sanno proteggere e prendersi cura della propria donna imparando per lei un nuovo modo di amare ed è così che in questi anni abbiamo costruito la nostra famiglia senza mai smettere di tenerci per mano”, spiega Aurora. La donna, poi, confessa d’immaginare spesso un figlio. Poi avvisa il compagno che se quel bambino desiderato dovesse arrivare, dovrà rassegnarsi a farsi chiamare papà e non babbo e ad accompagnarlo in curva sud. “E’ uno dei momenti più emozionanti della mia vita. E’ un bel gesto d’amore che spero di ricambiare”, commenta poi Baldini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA