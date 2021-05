Aurora Leone, chi è?/ Attrice The Jackal. Fidanzato? Rumours su una storia con Fru..

Sta facendo discutere la denuncia di Aurora Leone, l’attrice vittima di un caso di maschilismo alla vigilia della Partita del Cuore. La giovane è stata fatta alzare dal tavolo dei giocatori perché donna e il suo sfogo sui social è diventato virale. Ma chi è Aurora Leone? Per chi non la conoscesse si tratta, secondo molti addetti ai lavori, della nuova grande promessa della scena comica italiana. Nata a Caserta il 18 maggio 1999, la giovane ha conosciuto la grande ribalta già all’età di 19 anni: nel 2019, infatti, ha preso parte a “Italia’s Got Talent” mettendo in mostra tutto il suo talento comico. Presentatasi come studentessa di Lettere Moderne all’Università Federico II di Napoli, Aurora Leone ha dato vita ad un monologo esilarante sulla famiglia che le ha fatto meritare la finalissima e il quinto posto nello show.

Aurora Leone The Jackal, chi è il fidanzato?

Le sue esibizioni a Italia’s Got Talent hanno fatto meritare le attenzioni ad Aurora Leone le attenzioni di un collettivo affermato sulla scena nazionale come i The Jackal. Nell’estate 2019 Aurora Leone è dunque entrata a far parte a tutti gli effetti del gruppo comico napoletano più famoso di YouTube. La ragazza, oltre a rivestire il ruolo di attrice, funge anche da autrice di alcuni contenuti video. Tra i progetti cui ha preso parte c’è anche lo speciale dei The Jackal a Sanremo in onda su RaiPlay. Diplomatasi al liceo scientifico, il suo debutto da comica ha avuto luogo al Teatro Civico 14 dello Spazio X di Caserta. Il fidanzato? Rispetto alla sua vita privata si sa poco: alcune indiscrezioni riferiscono di una storia, in passato, con Lorenzo Tronconi, anche lui protagonista di alcuni talent show. Altri sostengono abbia una storia con Fru dei The Jackal. Ma si tratta appunto di rumours senza conferma: è davvero lui il fidanzato di Aurora Leone?

