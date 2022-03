Aurora Leone e Fru, “Gli Sciacalli” di Pechino Express 2022/ Felici di non vincere

Aurora Leone e Fru “Gli Sciacalli” di Pechino Express 2022

Aurora Leone e Fru, “Gli Sciacalli“, sono senza dubbio una delle coppie più amate di “Pechino Express 2022“: “Il mio cuore è solo esclusivamente per gli sciacalli… i preferiti in assoluto. Comunque edizione bellissima, è tutto così meraviglioso“, ha scritto un utente su Twitter. E, dopo una prima puntata in sordina, i due sono stati protagonisti della seconda tappa, tra momenti esilaranti e qualche lacrima. Aurora ha rimorchiato sei ragazzi di uno studentato dopo aver girato l’equivalente di mezza Turchia a piedi sotto una pioggia battente. Durante la gara, gli Sciacalli hanno offerto n passaggio alla coppia “Italia-Brasile” invece di lasciare le due ragazze, come da tradizione, in mezzo alla strada. Infine Fru ha commosso tutti per la sua bontà d’animo, contento di essere arrivato terzultimo: “Così non devo eliminare nessuno, non ce la farei“. (agg. Elisa Porcelluzzi)

Chi sono Aurora Leone e Fabio Balsamo?/ Dai The Jackal al successo in tv

Aurora Leone e Fru “Gli Sciacalli” di “Pechino Express”: la sintonia tra i loro punti di forza

I due giovani sono ormai da tempo abituati a lavorare insieme, non solo quando dividono il palco, ma anche nella scrittura degli sketch. La sinergia tra loro è fortissima ed è stata determinante nei momenti difficili che stanno affrontando in questo percorso: “L’amicizia che ci lega ci ha aiutato a sollevarci e a sopportarci – ha detto Gianluca -. Noi poi lavoriamo in squadra, l’appoggio quindi l’uno dell’altra sono le chiavi del nostro team work”.

Fru e Aurora Leone, chi sono concorrenti "Gli Sciacalli" Pechino Express 2022/ Il viaggio dei The Jackal

L’ironia che da sempre li caratterizza si è rivelata preziosa anche in questa circostanza, oltre a permettere loro di entrare ancora di più nel cuore del pubblico. La ragazza non si è abbattuta nemmeno quando si è ritrovata nemmeno a dover girare a piedi la Turchia sotto la pioggia battente. Non solo, in questa occasione ha addirittura conquistato sei ragazzi che ha incontrato casualmente nel percorso. Fru, invece, è riuscito a trovare qualcosa di positivo anche quando ha scoperto di essere arrivato terz’ultimo: “Almeno così non devo eliminare nessuno” – ha detto. L’ingegno comunque non manca a questa coppia, che potrà certamente risollevarsi da qui alla fine.

LEGGI ANCHE:

Fru e Aurora Leone, stanno insieme?/ Mai confermato o smentito la notizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA