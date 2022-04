Aurora Leone e Fru, “Gli Sciacalli” Pechino Express/ La forza della spregiudicatezza

Affrontare un’esperienza come quella di “Pechino Express” è certamente impegnativo a tutte le età, proprio perché si deve far fronte a tutta la propria capacità di adattamento in realtà decisamente diverse rispetto alla propria. E Aurora Leone e Fru, alias “Gli Sciacalli” stanno dimostrando in queste settimane di saperlo fare al meglio. Del resto, l’affiatamento che i due sono riusciti a maturare negli anni di lavoro trascorsi insieme non può che giocare a loro favore.

Per due giovani come loro, inoltre, la sfrontatezza tipica dell’età può essere altrettanto determinante, specialmente quando si deve chiedere un passaggio o ospitalità a una persona completamente estranea. I due vogliono certamente fare bene in questo percorso, ma hanno dimostrato di voler essere leali anche con gli altri concorrenti. Non a caso, Fru non ha esitato a commuoversi di fronte all’elimiazione degli Sportivi, alias Alex Schwazer e Bruno Fabbri e delle Tik Toker Anna Ciati e Giulia Paglianiti.

La decisione degli autori di “Pechino Express” di separare le coppie non è stata presa in modo negativo da “Gli Sciacalli”. Aurora, in modo particolare, ha accolto in maniera favorevole la possibilità di continuare il suo percorso con una donna di esperienza come Rita Rusic, una che potrebbe essere quasi una mamma per lei, in grado quindi di guidarla anche nei momenti difficili. Buono anche l’affiatamento che Fru è riuscito a creare con Natasha Stefanenko.

Tra i punti di forza dei due ragazzi di The Jackal c’è la capacità di affrontare questa esperienza con leggerezza, così come dovrebbe essere, senza volere necessariamente prevalere sugli altri. Ed è proprio questo atteggiamento che ha permesso loro di entrare nel cuore del pubblico: molti si augurano che siano proprio loro i vincitori, anche se per ora non sembrano essere loro i favoriti. Chi ha seguito il reality anche negli anni passati, però, sa bene come tutto possa cambiare facilmente.

