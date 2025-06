I genitori di Aurora Maniscalco non credono al suicidio della propria figlia, trovata senza vita in quel di Vienna: cosa è emerso

Cosa è successo ad Aurora Maniscalco, la hostess italiana di 24 anni, trovata senza vita in quel di Vienna dopo essere caduta dal balcone del proprio appartamento? Per le autorità austriache la giovane si sarebbe suicidata o magari sarebbe caduta dopo un incidente. Una versione a cui però non credono assolutamente i genitori della stessa Aurora Maniscalco, a cominciare dal padre, il signor Francesco, sentito ieri in esclusiva dai microfoni di Pomeriggio 5, su Canale 5.

Il papà di Aurora descrive la vittima come una persona solare, ma anche piena di vita, che aveva numerosi progetti per il futuro, ed è per questo che i famigliari si dicono convinti che “l’indagine è stata chiusa troppo in fretta”, pensando invece ad “un caso molto più grave rispetto a quello che sarebbe successo”. Tra le righe si legge chiaramente come la mamma e il papà di Aurora Maniscalco pensino ad un omicidio, o magari ad una lite con il fidanzato. Ma i genitori del compagno della vittima hanno subito chiesto rispetto per il loro parente, che non venga gettato fango nei suoi confronti.

AURORA MANISCALCO, COSA NON QUADRA

Una vicina di casa a Pomeriggio 5 News ha parlato di possibili litigi fra Aurora Maniscalco e il suo compagno, e anche la madre ha raccontato di aver visto sua figlia cambiata nell’ultimo anno, “si sentiva sbagliata”, parlando anche di atteggiamento manipolatorio “era ferita nell’anima” e aggiungendo che non era “d’accordo con quella relazione”. E’ successo qualcosa prima della morte? Francesco Maniscalco chiede aiuto a chiunque abbia visto o sentito qualcosa, con le speranza che qualcuno possa accogliere il suo appello.

C’è poi quel dettaglio che non è sfuggito, una borsa trovata nell’appartamento di Aurora Maniscalco, come se fosse stata fatta in fretta e furia: “Dentro c’erano calze invernali, slip, cose messe alla rinfusa, come se fosse un gesto di stizza, lei che riempie la borsa con le prime cose che trova per andare via”. In ogni caso il padre di Aurora Maniscalco conclude: “Noi non vogliamo colpevolizzare nessuno ma vogliamo chiarezza per poter piangere in pace con Aurora”.

