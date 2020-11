Aurora Morabito/ Moska pazza del rap.. e la scuola? (Il Collegio 5)

Aurora Morabito star de Il Collegio 5. I suoi capelli, i suoi codini e le sue risate sono ormai sotto gli occhi di tutti quelli che, sempre numerosi, si piazzano davanti allo schermo per seguire la nuova edizione del docu-reality di Rai2. Aurora e i suoi amici sono finiti nel 1992 ma questo non li ha tenuti lontani dal famoso taglio dei capelli ai quali si sono dovuti sottoporre la scorsa settimana con esilaranti scene di urla e lacrime. La sua sorpresa davanti all’annuncio è diventata ormai epica e il suo sguardo è in gif e meme, ma cosa sappiamo di Aurora Morabito? Più che lo studio la sua passione sembra essere la musica visto che è entrata nel nuovo Collegio di Anagni annunciando non solo di amare il rap ma anche di avere un nome d’arte, Moska, e questo la rende quindi l’artista di questa edizione. Aurora Morabito è una delle più ‘grandi’ de Il Collegio 5 perché, classe 1992, Aurora ha 17 anni e arriva da Savona.

Aurora Morabito, Moska pazza del rap.. e la scuola?

Chi meglio di lei si troverà nel 1992, nell’era del rap e della sua musica prefeita. Lei stessa si è definita una rapper vulcanica e chi la conosce bene non solo sa che è così ma conosce anche l’altra sua indole, quella sportiva e, in particolare, con la cintura nera di karate. Ne Il Collegio 5 sfoggia un look a metà tra un maschiaccio e Pippi Calzelunghe, e ha avuto modo di ammettere anche che per i suoi look stravaganti è stata spesso vittima di bullismo. Aurora senza musica non vive e più volte lo ha ribadito anche nella presentazione per il programma e poi ha sottolineato ‘Quando mi viene dato un microfono in mano non mi fermo più’. La sentiremo cantare in questa nuova puntata del programma in onda oggi? Sicuramente le lezioni di musica non mancano e se settimana scorsa Jovanotti è stato protagonista, a chi toccherà questa volta?



© RIPRODUZIONE RISERVATA