Aurora Nardozzi, ex fidanzata Marco Masini/ Ex corteggiatrice di “Uomini e donne”

Marco Masini è sempre stato attento a tenere la sua vita privata lontano dalle luce dei riflettori, nonostante abbia vissuto momenti in carriera tutt’altro che semplici, in cui si è arrivato anche a pensare che lui portasse sfortuna, situazione che in passato è stata vissuta, ad esempio, anche da Mia Martini. Anche in ambito sentimentale l’interprete di “Disperato” ha vissuto momenti decisamente tormentati, a partire dalla relazione con Aurora Nardozzi, giovane classe 1985 conosciuta anche dal pubblico televisivo per la sua partecipazione a “Uomini e Donne“.

Drago e Marco Masini, duetto “Guerriero”, Il Cantante Mascherato/ Il capolavoro di Mengoni, nuovi indizi su..

La 36enne, infatti, ormai qualche anno fa, è stata tra le corteggiatrici di Jack Vanore, pur senza poi essere la scelta finale del tronista. I due erano arrivati anche a convivere, esperienza che lui non aveva condiviso con le sue ex, nonostante poi abbiano preso strade diverse.

La storia tra Aurora Nardozzi e Marco Masini: cosa è accaduto tra loro

Masini ha sempre sottolineato di non essere propenso ai rapporti troppo “soffocanti” e di avere vissuto storie d’amore all’insegna della leggerezza. Con Aurora, però, aveva deciso di fare diversamente e aveva iniziato una convivenza per aiutarla dopo un momento difficile.

MARCO MASINI/ “L’evento a Verona lo attendevo da 30 anni, sarà una bella festa!”

Aurora, infatti, è stata vittima di un episodio di rapina e tentata violenza, che l’ha notevolmente spaventata. Il cantante aveva così deciso di condividere lo stesso tetto pensando di poterla rassicurare. Era poi stato lo stesso artista toscano a rivelare i motivi che hanno portato alla fine di quella storia d’amore: “Finita per incompatibilità caratteriale. Non credo nell’amore eterno. Convivere aiuta ad accelerare certi processi. Le separazioni sono sempre traumatiche. Poi, a una certa età, subentra la paura di restare soli. Hai bisogno di avere qualcuno accanto, un sostegno, io poi soffro di aritmia cardiaca”

Marco Masini/ Festeggia 30 anni di carriera all'Arena (Seat Music Awards)

© RIPRODUZIONE RISERVATA