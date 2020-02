Aurora Ramazzotti a Che Tempo che fa/ Dal duetto con papà Eros alla voglia di fare tv

Aurora Ramazzotti è l’unica donna che ieri sera ha preso posto al tavolo finale della nuova puntata di Che Tempo che Fa condotto da Fazio Fazio. Nella prima puntata senza pubblico per via delle direttive per il CoronaVirus, la bella Aurora ha preso parte alla discussione ridendo e scherzando per le domande di Gigi Marzullo e rivelando anche: “Non mi ha mai invitata, perché mi odi?”. Inutile dire che subito per lei è arrivata una domanda alla quale rispondere ma anche un piccolo video di quando, ancora piccolissima, duettava con papà Eros Ramazzotti in uno studio di registrazione. Fabio Fazio lancia poi un videomessaggio dedicatole dal papà al grido di: “Fingi commozione!”. Il cantante poi rilancia: “Auri, un bacio da new york! Fai la brava eh! Parla bene, salutami tutti e arriverò presto! Ciao!” e Fazio rilancia: “Io Eros lo conosco da tanto tempo, quest’ultimo ha visto sua figlia dare il prima bacio a 12 anni e lui invece… è partito per il Sud America”.

AURORA RAMAZZOTTI RIVELA QUALCOSA DI PIU’ DI SE’ E DI SUO PADRE EROS

Al ritorno dal video, Aurora Ramazzotti svela: “Non è mai stato geloso, avevo un ex che mi aveva trattato male e lui manco si ricordava il nome, non è mai stato come gli altri“. Riguardo al suo futuro, invece, ammette di amare molto il mondo dello spettacolo e della musica ed è per questo che sta studiando perché sa bene che ci vogliono delle qualità per fare questo lavoro: “Ho sempre amato la musica. Penso sia una normale conseguenza che adesso lavori in questo mondo. Io ho una passione per la televisione, ma ad oggi è importante anche riuscire ad avere più capacità. Sto studiando anche musica e recitazione“. Fabio Fazio poi la invita ad essere ospite più assidua se vuole fare un po’ di pratica e lei accetta di buon grado.

Ecco il video del momento:

