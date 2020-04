Aurora Ramazzotti/ “Andrò a convivere con Goffredo, in quarantena facciamo le prove”

Pubblicità

La solitudine da quarantena è un concetto sconosciuto ad Aurora Ramazzotti, che racconta la vita in queste settimane in Villa Trussardi a Bergamo. Anche in tempi di Coronavirus insomma c’è chi è più fortunato ed Aurora Ramazzotti ne è consapevole, quando racconta a Oggi la vita incasinata ma divertente di “sette sotto un tetto”, più un gatto e tre cani.

Con lei infatti ci sono naturalmente mamma Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, le loro due figlie Celeste e Sole ma anche il fidanzato di Aurora, Goffredo Cerza, e la sua migliore amica Sara Daniele, la figlia di Pino. Aurora Ramazzotti con Goffredo e Sara si sono sistemati in una dependance “così siamo indipendenti e non diamo fastidio, ci aiutiamo a vicenda ma siamo molto attenti a non interferire”.

Gli equilibri sono fondamentali quando si sta in casa 24 ore su 24 da settimane. Aurora Ramazzotti impiega parte del suo tempo a seguire le lezioni on-line della scuola in cui studia dizione e recitazione e racconta il ritorno a casa, sebbene vivesse da sola ormai dal 2016: “Mia mamma non mi avrebbe mai lasciata a Milano da sola per tanto tempo. Non sapevamo quanto sarebbe durata questa quarantena e abbiamo deciso che viverla insieme e farci compagnia avrebbe reso le cose meno difficili”.

AURORA RAMAZZOTTI ANNUNCIA LA CONVIVENZA CON IL FIDANZATO GOFFREDO

Tutti a Bergamo allora, in una casa che può facilmente ospitare anche sette persone, compresa l’amica Sara che si era appena trasferita per lavoro a Milano con Aurora e si è dunque ritrovata a condividere la quarantena a casa Trussardi-Hunziker. Aurora Ramazzotti è fortunata anche perché, a differenza della maggioranza delle coppie, ha con sé pure il fidanzato Goffredo, al quale è saltato un master all’estero: i due rivelano a Oggi che alla fine della quarantena andranno a convivere, così questa è una sorta di “prova generale” che sta “andando alla grande”, dice lei sorridendo.

Dopo tre anni di amore spesso a distanza, le cose stanno andando bene anche vivendo insieme. La felicità personale però nulla toglie al dramma del Coronavirus: “Sappiamo di vivere in una situazione di privilegio e ne siamo grati, ma quello che succede intorno a noi è angosciante e spaventoso per tutti”.

Informazioni una sola volta al giorno per ridurre l’ansia, enorme dispiacere per “le persone morte senza avere accanto i loro cari” e un po’ di timore per la fase 2 in cui servirebbe “comportarci con il nostro prossimo come se ogni singola persona fosse un nostro parente a rischio”.

AURORA RAMAZZOTTI SU MAMMA MICHELLE E PAPÀ EROS

Aurora Ramazzotti racconta poi di mamma Michelle Hunziker come di una “suocera” amorevole che taglia anche i capelli a Goffredo, tanto da esserci rimasta molto male per lo scherzo delle Iene, quando Aurora, Goffredo e Sara le avevano fatto credere che tra il fidanzato e la migliore amica della figlia ci fosse una storia: “Sono come figli acquisiti, era una delusione sentirsi tradita da loro”.

Resta lontano solo il papà, Eros Ramazzotti, che per un po’ era anche rimasto bloccato in America, dove non ha potuto completare il suo tour: “Più passano gli anni, più sento il desiderio potente di proteggerlo, di dimostrargli il mio bene; è di poche parole, non verrebbe mai da me a lamentarsi se stesse male e quindi io sono sempre con le antenne dritte. Il bello del nostro rapporto però è che possiamo parlare davvero di tutto: mi stima e lo dimostra anche così”.

Aurora Ramazzotti racconta così il disagio di Eros per il gossip “gratuito, senza uno straccio di fondamento” e i contatti quotidiani con lui e anche i due fratelli (figli del cantante e di Marica Pellegrinelli). Infine una parentesi per lo sport, passione trasmessa da mamma Michelle e che ora Aurora vuole trasmettere agli altri con lezioni di workout che hanno successo su Instagram: “Stanno andando alla grande, sono contentissima”.



