Aurora Ramazzotti, auguri al fidanzato Goffredo Cerza/ “Mi hai cambiato la vita”

Aurora Ramazzotti dedica delle parole d’amore, ma anche di riconoscenza, al fidanzato Goffredo Cerza con cui vive una bellissima storia d’amore che la rende serena e felice ogni giorno di più. Con una foto in bianco e nero in cui si guardano negli occhi e si sorridono, Aurora rignrazia Goffredo per la determinazione con cui è entrato nella sua vita. Era un 19 gennaio di quattro anni fa quando Aurora decise di accettare l’invito al compleanno di Goffredo non immaginando che, accettando quell’invito, sarebbe cambiata per sempre la sua vita. All’epoca, Aurora era una giovane ragazza spensierata e serena che, di fronte agli “occhi parlanti” di Goffredo sciolse il suo cuore. “Era il tuo compleanno e, con la leggerezza che di quei tempi mi caratterizzava, mi abbandonai al tuo invito senza sapere cosa realmente mi aspettasse“, scrive Aurora che, accanto a Goffredo, è cresciuta diventando la giovane donna che è oggi.

AURORA RAMAZZOTTI, AUGURI SPECIALI PER IL COMPLEANNO A GOFFREDO CERZA

Per celebrare il compleanno del fidanzato Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti si lascia andare ad una lunga e profonda riflessione sulla propria vita che è totalmente cambiata da quando Goffredo è entrato nella sua vita. “Mi guardasti con quei due occhi parlanti e scattò qualcosa a cui neanche io so dare un nome. Forse era fiducia o forse avevi distrutto le fondamenta del muro portante che mi difendeva e io non me ne accorsi. Da quel giorno, insieme, costruimmo il nostro castello”, scrive Aurora. Grata alla vita per averle permesso d’incontrare Goffredo, la figlia di Michelle Hunziker ringrazia il fidanzato per la sua caparbietà. “Sarò sempre grata a quel compleanno, capitato nel luogo giusto al momento giusto, per averci dato modo di scoprirci. Quindi auguri amore mio che mi hai cambiato la vita e continui a farlo, inspiegabilmente, ogni giorno”, conclude Aurora.





