Aurora Ramazzotti/ “Basta cattiveria gratuita e body shaming, sembro forte ma…”

Aurora Ramazzotti negli ultimi anni ha dimostrato di essere molto più della semplice “figlia di”. Nel corso della sua vita, infatti, ha spesso dovuto fare i conti con le critiche spesso ingiuste ed i confronti con la madre da parte di chi la vorrebbe meno bella di Michelle Hunziker. Ma Aurora ha dimostrato sempre di avere non solo la propria bellezza ed unicità ma soprattutto una bella personalità tale da definirla nel carattere e fisicamente. In una recente intervista rilasciata al settimanale Voi, la giovane Ramazzotti si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro le critiche ricevute anche dopo aver deciso di mettersi “a nudo” facendosi vedere in una foto al naturale nonostante l’acne: “Sono abituata alle critiche e le ho sempre accettate, però non accetto la cattiveria gratuita, il body shaming e lo sminuire le altre persone solo perché ci si sente in dovere di farlo. Quello no, proprio non mi piace”, ha giustamente tuonato Aurora. Ad aver contribuito a formare il suo carattere e a farla diventare la donna forte che è oggi è stato però anche il fidanzato Goffredo Cerza con il quale condivide un rapporto molto intimo.

AURORA RAMAZZOTTI E IL RAPPORTO CON IL FIDANZATO GOFFREDO

Sempre tra le pagine del medesimo settimanale Voi, Aurora Ramazzotti ha rilasciato alcune confidenze sul fidanzato Goffredo. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha infatti spiegato di non poter fare a meno di lui per molte ragioni confidando poi di essersi spesso sentita non alla sua altezza. “All’inizio mi sembrava inarrivabile. Anche questo fa parte della mia psiche purtroppo condizionata dal mondo in cui sono cresciuta”, ha spiegato la giovane, che da qualche anno ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della televisione, seguendo le orme della madre e ottenendo un grande consenso. Dietro la grande forza dimostrata anche in passato da Aurora Ramazzotti, c’è però anche una grande fragilità ed è lei stessa ad ammetterlo nell’intervista in cui, totalmente senza filtri, ha confidato parlando di se stessa: “Da fuori sembro molto più forte di quanto non sia davvero”.



