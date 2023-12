Aurora Ramazzotti compie 27 anni/ Dolci auguri di papà Eros e mamma Michelle: “Primo compleanno da mamma…”

Compleanno speciale per Aurora Ramazzotti

Compleanno importante per Aurora Ramazzotti che, oggi 5 dicembre, compie 27 anni. Per la primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è il primo compleanno da mamma avendo messo al mondo il figlio Cesare, frutto del suo amore con Goffredo Cerza. Proprio dal compagno ha ricevuto una colazione speciale e, sui social, ha condiviso tutti gli auguri che sta ricevendo. Oltre agli amici, in primis Sara Daniele con cui ha un rapporto davvero speciale, non potevano mancare gli auguri di mamma Michelle Hunziker e papà Eros che ha reso nonni per la prima volta.

Primogenita di entrambi, sia Eros Ramazzotti che Michelle Hunziker non perdono mai occasione di dimostrare il loro amore alla figlia e, in occasione della nascita del nipotino, hanno condiviso tutta la loro emozione. E così, sui social, si sono lasciati andare scrivendole delle dolcissime dediche.

Le parole di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker per il compleanno della figlia Aurora

«Amore mio, questo è il tuo primo compleanno da mamma ma anche il mio primo da nonno. Sei splendida, siete bellissimi, vi amo. Tanti auguri» – ha scritto Eros Ramazzotti a corredo del post Instagram in cui appare sorridente accanto alla sua primogenita. Michelle, invece, ha pubblicato un carosello di foto di Aurora di quando era bambina scrivendo: “Il tuo primo compleanno da mamma. Ti amo”.

Tra le storie, inoltre, la conduttrice ha mostrato l’album di fotografie che Aurora amava sfogliare “talmente tanto da averlo usurato. La prima ecografia dell’epoca ed eccoti qua. Quando ero orgogliosa di essere mamma a 19 anni e quante ne abbiamo vissute e passate. 27 anni di vita con il mio grande amore. Ti amo da morire amore mio, sei veramente una figlia tanto desiderata e sono orgogliosa di te, davvero. Fiera di quella che sei oggi. Sei diventata una mamma stupenda, totalmente innamorata del suo bebè, di Goffredo e della sua nuova famiglia“, dice mamma Michelle.













