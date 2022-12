Aurora Ramazzotti, compleanno rovinato dal malanno: come sta?/ Lo sfogo social

Aurora Ramazzotti si sfoga nel giorno del suo compleanno: il malanno funesto

Chi pensa che Aurora Ramazzotti sia alle prese dei festeggiamenti stellari, nel giorno del suo compleanno, sulla scia della notizia della prima gravidanza, deve ricredersi. In queste ore segnate in data odierna 5 dicembre 2022 dalla ricorrenza festiva del compleanno della figlia primogenita di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, che spegne 26 candeline, la festeggiata si ritrova in tenuta casalinga e non in abiti celebrativi di rito come il giorno di compleanno comanderebbe. E a renderlo noto é la diretta interessata figlia d’arte, Aurora Ramazzotti, che tra un post e l’altro via Instagram condivide con il popolo del web il malanno che le sta rovinando la “festa”.

“Tanti auguri a me”, scrive tra le Instagram stories Aurora Ramazzotti, a corredo di una foto che la immortala alle prese di una sessione di aerosol funzionale per la respirazione. A quanto pare, Aurora Ramazzotti é a casa per via di un brutto raffreddore, un malanno stagionale che costringe la figlia d’arte a rinunciare ai grandi festeggiamenti di rito per la ricorrenza festiva del compleanno.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti destinano un post di auguri alla primogenita festeggiata:

Quindi, tra le stories, la conduttrice radiofonica e figlia d’arte si consola in confidenza con i follower e non, postando le foto dei compleanni festeggiati in passato, a partire dal 2015: «Meno male che

quest’anno avevo deciso di non festeggiare con amici e famiglia ma solo con Goffredo che doveva portarmi a cena», commenta sarcastica Aurora Ramazzotti, tra le storie di sfogo, mentre nel web gli internauti si mobilitano a destinarle a distanze messaggi di auguri via social. E tra questi spiccano in particolare i messaggi social dei genitori vip della festeggiata e futura mamma in attesa del primogenito concepito con Goffredo Cerza, Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

