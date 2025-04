Sta tenendo banco il gossip italiano una domanda: Giulia De Lellis è incinta oppure no? Il settimanale Chi è stato il primo a pubblicare delle foto della ragazza con il proverbiale pancino sospetto. Poi c’è stata la replica della diretta interessata che ha chiesto a tutti di parlare d’altro e di non rompere le scatole con queste domande.

A difendere l’influencer, che è stata pesantemente attaccata da molti giornalisti definendola un’ingrata perché fa parte da anni del mondo dello spettacolo, quindi dovrebbe sapere come funziona il tutto, è stata la figlia d’arte Aurora Ramazzotti, che sul suo profilo Instagram ha tuonato: “Perseguitare qualcuno che palesemente non indirizza la cosa per settimane, senza tregua, per me non è solo oltrepassare la linea, la calpesta, la cancella”.

Aurora Ramazzotti contro i gossip che anticipano la gravidanza

Non ha né confermato né smentito la gravidanza, Giulia De Lellis, e neanche Tony Effe si è esposto. Chi si è arrabbiata con i giornali che anticipano un lieto evento come questo è stata Aurora Ramazzotti che sul suo profilo Instagram ha domandato a tutti come mai una donna non comunichi mai di essere in dolce attesa prima del terzo mese: perché potrebbe perdere il bambino, perché si vorrebbe interrompere la gravidanza per i più svariati motivi, si potrebbero scoprire delle complicazione di carattere medico e poi perché “ci si vuole tutelare dal punto di vista emotivo”.

E poi la figlia di Michelle Hunziker ha chiesto – chiara frecciatina ai giornalisti e al mondo del gossip in generale – “come mai continuiamo a invadere questo spazio intimo, come mai siamo convinto che i loro corpi siano affar nostro?”. Questo livore non è disinteressato perché lei stessa ha visto la sua gravidanza annunciata dai paparazzi (sempre lo stesso settimanale, Chi di Alfonso Signorini).