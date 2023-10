Aurora Ramazzotti e Cesare, figlia e nipotino Michelle Hunziker/ Secondo figlio in arrivo con Goffredo Cerza?

Aurora Ramazzotti e Cesare: la gioia di Michelle Hunziker per la nascita del primo nipotino

Dare alla luce un bambino per la prima volta deve essere per una donna una delle esperienza più straordinarie di un’intera vita. Nei primi mesi del 2023 ha avuto il privilegio di vivere questo sogno all’insegna dell’amore Aurora Ramazzotti; il 30 marzo scorso è venuto al mondo il tenero Cesare – nato dalla relazione con Goffredo Cerza – primogenito della figlia di Michelle Hunziker che, di conseguenza, è diventata nonna per la prima volta.

“Due settimane fa sono nati anche mamma e papà”, scriveva così Aurora Ramazzotti sui social a poche settimane di distanza dalla nascita del tenero Cesare, nipotino di Michelle Hunziker. La frase venne posta a corredo di una tenera immagine con la neo mamma impegnata nell’allattare il suo tenero bebè. In poco tempo la foto fece il giro del web, commuovendo ed emozionando la community di Aurora Ramazzotti e non solo.

Aurora Ramazzotti e Cesare, la figlia di Michelle Hunziker “sogna” un secondo figlio

Sono ormai trascorsi diversi mesi dalla nascita del tenero Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e nipote di Michelle Hunziker. Stando a quanto riporta Isa e Chia, potrebbe però presto arrivare nuova linfa nella famiglia della giovane e di Goffredo Cerza. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, la neo mamma ha infatti lasciato intendere che il prima possibile vorrebbe donare un fratellino o una sorellina al suo primogenito. “Da un lato non vorrei troppa distanza d’età tra loro, anche se non mi dispiacerebbe godermi di nuovo la vita, per un pochino, tutto dipende dal papà…”.

La possibilità che presto Aurora Ramazzotti – figlia di Michelle Hunziker – diventi madre per la seconda volta non è affatto un miraggio, ma a quanto pare sarà importante in tal senso – come giusto che sia – anche il parere del compagno, Goffredo Cerza. “Esiste una grande differenza tra il primo e il secondo figlio… E’ anche una questione di costi; avremo bisogno di una casa più grande, di una macchina più grande. Con questo non intendo dire di aspettare per fare un altro bambino, ma almeno dai tre ai cinque anni“. Queste le parole del compagno di Aurora Ramazzotti – riportate da Isa e Chia – che dunque si vede ancora padre, ma con il dovuto tempo per organizzare il tutto.











