Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza/ A spasso con Cesare, la prima uscita a tre

Aurora Ramazzotti è diventata mamma, come tutti sappiamo benissimo, da poco meno di tre settimane e nei primi giorni di sole lei e il compagno Goffredo Cerza hanno approfittato per portare per la prima volta a passeggio il loro figlio Cesare. Sempre seguita dai paparazzi, Aurora Ramazzotti è stata ripresa dai fotografi del settimanale Chi, che hanno immortalato alcuni momenti dolcissimi insieme a i suoi due uomini.

Aurora Ramazzotti: "Piango ogni 5 minuti.."/ Silenzio rotto sul figlio Cesare

Dopo alcune stories in cui in questi giorni ha raccontato la sua vita da neo mamma, ora i suoi follower possono vedere Aurora insieme a Goffredo in alcuni momenti di vita quotidiana insieme al nuovo arrivato, Cesare Augusto, che ha cambiato letteralmente la loro vita.

Aurora Ramazzotti a passeggio con il figlio Cesare

Belli e sorridenti, la coppia di genitori formata da Aurora Ramazzotti e da Goffredo Cerza è più bella che mai dopo la nascita del loro bambino, arrivato dopo mesi di attesa estenuante ma che finalmente ha portato tanta gioia. Dopo qualche settimana di assestamento, i tre si sono concessi le prime passeggiate al sole di primavera, che in questi giorni ha accompagnato le giornate di Milano. La nuova famiglia sembra davvero serena e si gode i primi momenti insieme in pubblico, dopo qualche settimana a casa per vivere al meglio con il piccolo Cesare.

Goffredo Cerza, compagno Aurora Ramazzotti/ Lei: "anima antica in un corpo giovane"

Nel tepore della città, Aurora e Goffredo sono stati fotografati dal settimanale Chi, che è riuscito a cogliere la loro immensa felicità come nuova famiglia per le strade di Milano. Nelle immagini in questione, Aurora Ramazzotti passeggia spingendo la carrozzina, accompagnata dal compagno Goffredo Cerza, a CityLife, il famoso quartiere milanese, dove vivono anche i Ferragnez. Aurora e Goffredo sono complici, sorridenti e si scambiano anche qualche bacio durante il cammino, soddisfatti di potersi godere una giornata insieme al loro Cesare Augusto, il nuovo principe di casa.

Aurora e Goffredo, una storia che fa sognare

Giovani e sorridenti, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sembrano davvero entusiasti di avere con loro finalmente il piccolo Cesare, un bambino che è già tanto amato e che ha fatto letteralmente nascere due nuovi genitori, come la stessa Aurora ha dichiarato. I due sono una coppia consolidata ormai dal 2017 e, dai loro contenuti social, sembra che il loro amore sia davvero speciale. Dopo una relazione a distanza, tra Milano, Roma e Londra, Aurora e Goffredo si sono stabiliti a Milano, dove ora stanno costruendo la loro nuova famiglia.

Aurora Ramazzotti, figlia Michelle Hunziker/ "Possibile avere un figlio e una vita"

Il mondo del gossip, mesi fa, ha sparso anche la voce di un possibile matrimonio in vista, dopo che i fan più attenti avevano avvistato un solitario all’anulare di Aurora Ramazzotti. Ma pare che sia stato solo un semplice regalo da parte di Goffredo, tanto che i due non hanno mai annunciato le ipotetiche nozze, che probabilmente al momento non sono per nulla in programma. Arriveranno? Poco importa, ora la coppia si sta godendo il nuovo arrivato e questo, per tutti coloro che li seguono, basta e avanza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA