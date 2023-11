Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza colpiti da un virus/ “Chiusi in casa”, cosa è accaduto e come stanno

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza chiusi in casa per un virus: cosa è accaduto

Problemi per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La coppia infatti nei giorni scorsi sarebbe stata colpita da un virus che sta complicando e non poco le giornate della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora, e del compagno Goffredo Cerza. Come mostrato nelle storie Instagram, Aurora e Goffredo sarebbero infatti chiusi in casa con l’influenza intestinale, il video postato da Goffredo e poi ripostato da Aurora ha mostrato le condizioni dei due giovanile tesi sul divano mentre si consolano con la borsa dell’acqua calda. La coppia sarà dunque chiamata ad osservare qualche giorno di riposo in vista di ritorno alla normalità.

Nei giorni scorsi Aurora Ramazzotti si era presa la scena sui social, commentando i numerosi casi di femminicidio, tra qui quello di Giulia Cecchettin, il più eclatante e doloroso dell’ultimo periodo. Intervenuta su Instagram Aurora Ramazzotti si è così sfogata: “Arriverà il momento in cui Cesare mi chiederà perché esiste un giorno contro la violenza sulle donne? Lo spero così tanto, perché se avrò fatto un buon lavoro, storcerà il naso davanti a qualsiasi forma di violenza, sia psicologica che fisica, dichiarerà il suo disagio quando ne sarà testimone. Non ho idea di cosa provi un maschio a sentirsi parte di qualcosa di così orribile, perché lo so (e lo sappiamo) che non si tratta di tutti. Ma penso che tutti invece siano colpiti dalla violenza di genere, anche gli uomini stessi soffrono gli stereotipi con cui si confrontano”.

Aurora Ramazzotti e la nuova vita da mamma

Qualche tempo fa la giovane figlia di Michelle Hunziker ed Eros, Aurora Ramazzotti, era tornata a parlare della sua nuova vita da mamma, visto che da qualche mese ha messo al mondo con Goffredo Cerza il figlio Cesare.

Aurora si è soffermata così sui cambiamenti che hanno attraversato la sua vita: “Io mamma? Avviene sicuramente un grande cambio di prospettiva. Durante la gravidanza spesso si pensa a quanto sarà difficile adattarsi a questa nuova fase. Alle tante rinunce che naturalmente dovremmo fare e alla nostra vecchia vita che in quei nove mesi vediamo lentamente scivolare via sempre più lontana. Nel mio caso è tutto svanito quando è nato Cesare. Non che non abbia più preoccupazioni, al contrario un po’ mi fanno sorridere pensando a quelle di prima”. E il desiderio di Aurora Ramazzotti, recentemente riapparsa sui social, è quello di lasciare un domani un mondo nuovo, e possibilmente migliore, al figlio Cesare: “Mio figlio avrà dentro un mondo che è diverso dal mio e dovrò fare del mio meglio per esserci e insegnargli a sentirsi libero di provare qualsiasi emozione”.

