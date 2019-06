Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza/ Foto hot, Tomaso Trussardi: “Copritevi!”

L’estate è esplosa così come la passione per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che, tra un impegno e un evento legato al fitness, alla fine riescono sempre a concedersi un angolo di paradiso. Proprio nelle scorse ore i due si sono lasciati andare ad un altro momento al mare, in totale relax, ma senza trattenersi da manifestazioni d’amore ma non senza polemiche. Una tranquilla foto, di una giovane coppia, finita sui social diventa pomo della discordia e tra chi li trova bellissimi, c’è chi invita Aurora Ramazzotti a coprirsi un po’ o, addirittura, c’è chi scrive: “Non ti vergoni che tua mamma te guarda cosi e tu padre”. Inutile dire che gli stessi seguaci della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si dividono in due fazioni ma la cosa curiosa, forse in risposta alle critiche futili, è che anche Tomaso Trussardi ha deciso di dire la sua cavalcando l’onda.

LE PAROLE DI TOMASO TRUSSARDI

In particolare, il marito di Michelle Hunziker ha commentato la foto con un bel like e un “Ma basta copritevi !!!!!!!!!!!“. La risposta di Aurora Ramazzotti non è tardata ad arrivare visto che lei stessa scrive: “Fa caldo”. La foto che potete vedere a corredo dell’articolo e subito sotto, è stata accompagnata dalla dolce didascalia: “Dimmi dooooveeee e quandoooo”, cosa vorrà dire la giovane conduttrice? A chiudere il cerchio ci ha pensato Federico Rossi scrivendo: “Non fate come me, mantenete la promessa di non arrivare in ritardo l’uno per l’altra 🤪😂❤️

Siete belli!”. Forse per loro è arrivato il momento di dirsi davvero sì come si vocifera ormai da qualche mese? Siamo sicuri che sia ancora presto ma questo non vieta ai due di essere felici e contenti e godersi il mare come una giovane coppia qualsiasi.

Ecco la foto che tanto scalpore ha creato in rete e su Instagram:





